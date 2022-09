La Reina de Indias y El Conquistador, gran estreno esta noche a las 10:30 p.m.

A partir de este martes 13 de septiembre a las 10:30 p.m. llega La Reina de Indias y El Conquistador, una serie de ficción y drama que cuenta la vida de Catalina de Indias, una heroína que cambiará la historia, y Pedro de Heredia, un conquistador español, dos personajes reales e importantes, que tendrán que luchar para amarse con libertad.

Ella es una indígena, hija del caique Galeras, que vivía tranquila en su aldea junto a su tribu, pero es secuestrada por Diego de Nicuesa, un capitán español que la rapta para llevarla hasta Santo Domingo y convertirla en su mujer. No obstante, antes de ser desposada por su secuestrador, es rescatada por Pedro de Heredia, un español que llegó a Santo Domingo luego de huir de su natal España tras ser acusado de homicidio. Juntos se embarcan en una aventura en la cual, por causas del destino, terminan escondiéndose en una cueva y es ahí cuando Pedro se entera de que Catalina no habla español. Aunque intenta descubrir su nombre, no lo consigue y decide bautizarla Catalina.

Te puede interesar: "Es una historia de amor como de cuento de hadas" Emmanuel Esparza habla de La Reina de Indias

Publicidad

Pedro, prófugo de la corona y tras arriesgar su vida, se convierte en el primer y único amor de Catalina. Días después, el hombre es capturado por Nicuesa, quien lo culpa de haberle quitado a su esclava, por lo que es llevado a juicio ante el gobernador para dictaminar si debe morir o no, pero todo sale a su favor y le perdonan la vida a cambio de servir como esclavo a Fernando de Valenzuela.

Mientras tanto, Catalina es rescatada por Enriquillo, un monaguillo que sirve para el Padre Bartolomé de las Casas. Este le enseña a hablar y a escribir en castellano para así poder defenderse de Nicuesa. Después de varios meses, Catalina ya habla español perfectamente y comienza la angustia por declararse libre para así evitar que Nicuesa pueda volverla su esclava. Después de varios conflictos entre ellos dos, este decide secuestrar a Enriquillo para chantajearla, pidiéndole que se vayan juntos para algún lugar del Nuevo Mundo, pero gracias a Pedro, esto no ocurre.

Más adelante, después de fundar Cartagena y de ayudar a Catalina a reencontrar su aldea, Pedro de Heredia la traiciona. Movido por la necesidad, saquea el pueblo, causa su destrucción y la desaparición del padre de Catalina. Ella, con el alma rota, huye para regresar 18 años más tarde convertida en una mujer, pero en su alma, sólo hay un objetivo: vengarse y acabar con la vida de Pedro de Heredia de la misma forma en la que él, después de enamorarla, acabó con la suya. Esta es la historia de Catalina de Indias, la heroína que le entregó su alma, su corazón y su vida a un conquistador.

Conoce más: "Van a llorar y emocionarse": Álvaro Benet explica por qué ver La Reina de Indias y el Conquistador

Esta gran serie es protagonizada por Essined Aponte en el papel de Catalina de Indias, quien habla sobre el reto que ha sido interpretar a este personaje: "Fue un proceso de empoderamiento, una gran responsabilidad y un reto personal, sobre todo por la importancia de Catalina en el país. A la hora de construirlo, enfrenté varios obstáculos en el camino y creo que uno de los más complejos fue llevar al personaje en sus distintas etapas de madurez, en tan poco tiempo".

Publicidad

Para esta actriz, quien por primera vez protagoniza una serie en Colombia, ha sido una experiencia maravillosa: "Colombia me ha arropado de una manera muy especial, curiosamente me hace sentir en casa y gracias a este proyecto tuve la oportunidad de adentrarme en esa mezcla de costumbres y tradiciones, razón de más para vivir enamorada de este país, de su comida, sus colores y de su cultura en general".

Por su parte, el actor Emmanuel Esparza afirma que, para él, interpretar a Pedro de Heredia se convierte en un doble desafío: "Esto sucede cuando te enfrentas a este tipo de personajes y tratas de ser fiel a lo que se puede leer en los libros, pero la verdad es que la aproximación a la hora de construirlo es la misma, sobre todo porque justo en este caso nos hemos dado muchas libertades para poder contar esta historia de amor en forma de cuento".

Publicidad

Asier Aguilar , productor General de La Reina de Indias y El Conquistador, asegura que: "el principal reto fue recrear una historia alrededor de la fundación de Cartagena ya que allí sucede la verdadera historia entre Pedro de Heredia y la India Catalina. Recrear esto, desde el punto de vista del arte y de la puesta en escena, fue de las cosas más bonitas de este proyecto. A pesar de ser una serie de ficción, parte de hechos reales como son sus protagonistas, símbolos inconfundibles de Cartagena".

No te pierdas de lunes a viernes en las noches de Caracol Televisión La Reina de Indias y El Conquistador y descubre por qué este será un amor que cambiará todo.