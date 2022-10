Catalina de Indias se reencuentra con Juan e investiga a Pedro de Heredia

Luego de reencontrarse con Juan y hablar de lo mucho que han cambiado desde la última vez que se vieron, Catalina empieza a hacerle una serie de preguntas que tienen como objetivo ahondar en la vida de Pedro de Heredia, dentro de ellas se encuentra quiénes son los miembros de su familia y sus allegados.

"Hablemos de la mujer que está con Pedro", pregunta Catalina, de manera que el joven se apresura a contestar: "Constanza. Se casaron en Cartagena, fue una de las primeras bodas que vio la ciudad. Vino con él, no sé si en el mismo barco, pero las personas a las que les pregunté dijeron que está aquí desde el principio".

Posteriormente, la joven lo cuestiona sobre las tareas que desempeña la española en la ciudad, pues es poco común verla recorrer las calles. "Tiene un título de la nobleza. Claro que en una ciudad como esta no creo que le represente mucho. Se encarga principalmente de convertir a las hijas de los nobles en señoritas de buenos modales. Tiene poco trato con la gente, es un poco arrogante y no sale casi de su casa", responde Juan.

Finalmente, Catalina aclara sus dudas sobre Sol, quien presume sea la hija del hombre con el que llegó a tener un fuerte romance un par de meses atrás.

"La trata como tal, pero es algo confuso. La señorita solo tiene los apellidos de Constanza", finaliza Juan, lo que deja algo desorientada a su interlocutora.

