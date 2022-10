Alonso le confiesa a Pedro que quiere dar el siguiente paso con Catalina, ¿cómo reacciona?

Pedro de Heredia habla con el médico sobre todo lo que ha hecho su hija Sol, como lo de la fiesta de cumpleaños, la vez que huyó a Santa Marta y lo sucedido en el convento, y este le expresa que tal vez todo es por llamar la atención de Constanza y que ella pronto madurará.

Después de esta corta charla, el hombre que fundó la ciudad de Cartagena le dice a Alonso que él habría sido un gran padre porque su vida nunca ha sido un caos como la suya y que él es el ejemplo de la sensatez, cordura y diplomacia para tener todo bajo control y se pregunta si hay espacio para la locura.

Conoce más: “Era una cosa complicada”: Emmanuel Esparza sobre el amor en 1500 y cómo lo vivió con su personaje

Publicidad

“Muy pronto me voy a lanzar al mar a conquistar nuevos vientos, estoy cansado de la soledad y de la vida perfecta que todos creen que tengo. Yo también quiero una mujer, hijos y una familia; no quiero llegar a vejez y ver que toda mi vida se me fue en el trabajo y ayudando a lo demás”, expresa.

Aunque Pedro bromea un poco con decir que para eso necesita a una mujer, el amigo de la familia le expresa que eso es lo que tiene más asegurado: “Estoy enamorado de ella, es la mujer más bella, inteligente y enigmática de todas. Y ya la conoces…es Catalina”.

Te puede interesar: “Conectaba con el alma”: Así era la India Catalina desde la mirada de Essined Aponte

Esto sorprende a Pedro de Heredia y con algo de dificultad le dice que ella es la mujer perfecta para él, así que al final le da un fuerte abrazo; pero piensa en lo que esto significa y todo lo que él vivió con aquella indígena que ahora desea uno de sus mejores amigos.

Publicidad