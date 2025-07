Madrid, del Desafío 2021, calificó de "vivas" a Tina y Dani por su supuesto plan con El Elegido

Muchas fueron las emociones que se vivieron durante el capítulo 20 del Desafío del Siglo XXI, pues no solo Abrahan y Eleazar dieron de qué hablar, sino que también Tina y Dani generaron conversación en redes gracias a un plan que organizaron al final de episodio.

Una de las exparticipantes del Desafío que no dudó en dar su opinión al respecto fue Madrid, quien quedó de segundo puesto en el reality de los colombianos que se emitió en 2021 y que dejó como ganadores a Galo, su pareja, y Paola Solano.



La opinión de Madrid sobre El Elegido del Desafío

En medio de un video publicado en su canal de YouTube, la Súper Humana confesó que encuentra todo esto muy sospechoso, por lo que aprovechó para hacer su propia apuesta acerca de El Elegido de este cuarto ciclo de la producción.

"O sea que una de las gemelas sí es La Elegida", dijo, agregando que en su opinión Dani habría recibido nuevamente una tarea por parte de la producción para ejecutar en La Ciudad de las Cajas. Es necesario mencionar que la integrante de Beta fue la primera Elegida de todo el programa y logró hacer que cambiaran al capitán de los azules.

"Ella le contó a la hermana y le dijo 'yo soy la elegida' para que ellas pudieran coger esa plata. Muy vivas también, muy vivas (...) No, no les van a dar la plata, obvio no", continuó.

Cabe aclarar que Madrid no es la única exconcursante del programa que se ha referido al tema, pues esta dinámica ha hecho que varios deportista y fanáticos se pronuncien. Marlon, expulsado en 2023, comentó una reciente publicación de Caracol Televisión y el Desafío en sus cuentas de Instagram:

"Huele a que esto no se puede hacer", escribió respecto a la charla que sostuvieron las mellizas en Playa Baja mientras permanecían alejadas tanto de Alpha como de Beta.

