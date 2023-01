Zayn Malik quiere conocer al hijo de Louis Tomlinson

El exintegrante de One Direction Zayn Malik ya no mantiene ninguna relación con sus excompañeros de banda, pero aun así desearía que Louis Tomlinson le invitara a conocer a su hijo Freddie, por lo que no ha dudado en darle a "Me gusta" en la imagen de Louis sosteniendo al bebé -fruto de su esporádica relación con Briana Jungwirth- que el recién estrenado padre colgó en Twitter ayer jueves.

"Veremos si me invitan. Obviamente le deseo mucha suerte. Su hijo es adorable por lo que por supuesto que le di a "Me gusta". No hablamos ahora mismo así que eso es a lo máximo a lo que puedo llegar, dar a "Me gusta" en su foto", contó a Dave Berry en la emisora Capital FM.

Ahora sería el momento idóneo para retomar su amistad ya que Louis vive en Los Ángeles para estar cerca de su pequeño, mientras que Zayn -quien mantiene una relación con la modelo Gigi Hadid- se mudó allí el año pasado, cuando empezó a trabajar en su carrera en solitario.

A pesar de abandonar One Direction el año pasado alegando que quería vivir como "un chico normal de 22 años" alejado del estrés que le producía el grupo, Zayn se ha dado cuenta de que eso no era tan fácil como parecía.

"Funcionó durante dos semanas, y después me aburrí de ello. No creo que pueda volver a ser completamente normal. Yo creo que es algo que he aceptado, que esto es lo más normal a lo que puedo aspirar. Solo quiero hacer música en la que creo y música que me represente", añadió.