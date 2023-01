¡Qué generoso! Louis Tomlinson le dio un gran regalo a un fan enfermo de cáncer

El cantante de One Direction Louis Tomlinson demostró su lado más solidario al ayudar a un joven fan de 9 años, Harvey, que padecía un tipo muy agresivo de neuroblastoma, tras conocer a la madre del pequeño en un evento caritativo.

Louis se encargó de hacer sonreír a Harvey invitándole a un baile para niños y regalándole entradas para uno de los conciertos de su grupo, además de organizar un viaje para él y para toda su familia a Disneyland antes de que el pequeño falleciera el año pasado.

Publicidad

Ver: ¿Cuál fue la lección más importante que aprendió Zayn Malik en One Direction?

"Disney era el sitio preferido de Harvey. Fuimos con otras diez familias de la organización Believe in Magic [Cree en la Magia]. A los niños les dieron una maleta a cada uno llena de ropa preciosa, nos alojamos en el Pink Palace Hotel que era impresionante. Se ocuparon de todo. El día después de acudir al concierto de One Direction, Louis tuvo el detalle de enviar un coche para que nos llevara a la fiesta de Believe in Magic en la tienda de juguetes Hamleys. Fue el fin de semana más mágico que pudimos pasar como familia, y nosotros nunca hubiésemos tenido acceso a ese tipo de trato si no hubiese sido por Louis y Jay [Johannah Deakin, madre del cantante]. Louis Tomlinson es un chico muy centrado y muy familiar, y tanto él como su madre ocupan ahora un lugar muy importante en el corazón de mi familia", explicó la madre de Harvey, Sarah Hext, al periódico The Inquisitr.

Por: Bang Showbiz