Mira en qué se gastó Louis Tomlinson su primer sueldo del X Factor

Johannah Deakin, madre del cantante de One Direction Louis Tomlinson, se siente muy orgullosa de su hijo por el espíritu desinteresado del que lleva haciendo gala desde antes de saltar a la fama. Desde su punto de vista, uno de los ejemplos que mejor ilustra la generosidad del joven es que, cuando ganó su primer sueldo en el concurso musical 'X Factor', envió a su familia la mitad del dinero, a pesar de que únicamente le habían pagado 55 libras.

"Louis es una persona muy amable. No mucha gente sabe que su primer sueldo en 'X Factor' fueron 55 libras, y mandó a casa 25. No es que yo se lo pidiera, por supuesto. Pero él siempre ha cuidado de su familia y siempre lo hará", confesó Johannah en su cuenta de Twitter en respuesta a un comentario de uno de los fans del intérprete.

Publicidad

Otro de los motivos por los que la madre de Louis considera que es una persona maravillosa es que siempre intenta ayudar a los demás sin esperar nada a cambio.

"Algún día debería hablar de todas las cosas buenas que hace Louis sin intención de recibir reconocimiento por ellas. Ayuda a muchas personas y siempre les pide que no digan nada. Lo hace por ellas, no por conseguir buena publicidad. Una de las últimas cosas que hizo fue invitar a un chico maravilloso que ya no se encuentra entre nosotros a uno de sus conciertos. Le dejó un micrófono de juguete como regalo en su habitación de hotel, uno para él y otro para su hermano gemelo, y también compró un regalo para su hermana. No eran unos regalos llamativos, eran cosas que había buscado personalmente y que sabía que les gustarían. Tengo muchas historias así para contar. En cinco años, nunca he hablado con la prensa ni he dicho nada en las redes sociales. Gracias a toda la gente maravillosa que cuida de él. No sabéis cuánto os aprecia a todos", añadió en otro mensaje.

Por: Bang Showbiz