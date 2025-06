Blessd hará concierto gratis en el Movistar Arena; fecha y cómo conseguir las boletas

Stiven Mesa Londoño, más conocido como 'Blessd', llega al Movistar Arena en Bogotá para dar un concierto totalmente gratis. Lo bueno de este evento, es que él no estará solo porque lo acompañará Juanpis González, el personaje que interpreta Alejandro Riaño.

Mira también: Filtran videos de La Suprema, ex de Blessd, con un futbolista colombiano que no es Richard Ríos

Cómo conseguir las boletas del concierto de Blessd en Bogotá

A través del perfil de Instagram de Dímelo Jara Company, las personas que deseen pueden inscribirse para ser uno de los elegidos y lograr entrar al concierto totalmente gratis. Al darle ‘clic’ al enlace, hay que llenar un formulario con todos los datos personales del fanático, como el nombre; apellido; día, mes y año de nacimiento, documentos de identidad, ciudad, correo y número de celular.

Publicidad

Publicidad

Al darle ‘enviar’ tendrá que estar muy pendiente del correo, para verificar si le llegó un email, confirmándole que podrá asistir al evento. Así de fácil podrá presenciar este concierto de su artista favorito. Algunos ya están alistándose con su mejor pinta.

Cuándo es el concierto de Blessd en Bogotá

El evento se realizará el próximo cinco de junio. Aunque hasta el momento no se conoce la hora de inicio, los seguidores deben estar atentos de toda la información para no faltar a este gran día. Es de destacar que, algunos han mencionado que ya se registraron, pero aún no les llega el correo con la confirmación.

Mira también: ¡Vuelve y juega! Se especula que el romance entre Blessd y ‘La Suprema’ habría llegado a su fin

Publicidad

Cuáles son las canciones del nuevo álbum de Blessd

Este tiene once canciones y en total dura 36 minutos con 50 segundos. Este es el listado completo es el siguiente:

Publicidad

Condenado al éxito III

Cuando

Joker

Nueva York

Urus blue

Una noche de locura

Más que amigos

Balconcito

Courchevel

Amista

Yunoguara – Bonus track

Frente a este lanzamiento, el equipo del artista dejó un agradecimiento en su cuenta de Instagram, en donde revelaron cómo nació este EP y también hablaron de la última canción, que es una producción que quisieron darle de regalo a sus seguidores.

"Gracias por tanto amor a Trinidad Bendita. Este EP nació desde el alma, con la intención de conectar, sanar y dejar algo real en el corazón de ustedes. Y como todo lo que se hace con amor merece un cierre especial. Hoy les entregamos un último regalo: el bonus track. Una canción que representa ese pedazo que a veces guardamos, lo que no se dice, pero se siente fuerte. Ya está disponible en todas las plataformas.

Gracias por caminar con nosotros este viaje. Esto no es el final, apenas estamos empezando", puntualizaron.