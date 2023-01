¿Volvieron? Parece que Harry Styles y Kendall Jenner retomaron su romance

El cantante Harry Styles y la modelo Kendall Jenner , que mantuvieron un breve romance en 2013, han hecho saltar las alarmas en torno a una posible reconciliación tras ser vistos cenando juntos en el restaurante Blanchards en la caribeña isla de Anguila.

Los dos jóvenes estaban acompañados por un grupo de amigos, pero a la hora de sentarse a la mesa lo hicieron el uno al lado del otro y se mostraron muy cariñosos durante toda la velada, según revela una serie de fotos obtenidas por E! News.

La presencia de Harry y Kendall no pasó desapercibida para el resto de comensales, como quedó reflejado en las redes sociales.

"Estoy cenando con Kendall Jenner y Harry Styles. Están cenando justo en la mesa de al lado, ¡no es broma!", tuiteó un fan.

La pareja no intentó ocultarse en ningún momento y Harry accedió incluso a sacarse fotos con algunos de sus admiradores, en las que se podía aprecia el último tatuaje que ha añadido a su amplia colección: un águila que cubre la frase 'Things I Can' ('Cosas que puedo') que hasta ahora adornaba la piel de su antebrazo.

Pero el cantante y la maniquí no son las únicas celebridades que han elegido Anguila para pasar sus vacaciones Navideñas. Justin Bieber y Hailey Baldwin, amigos íntimos de Kendall, también se encuentran estos días en la isla.

Curiosamente, Kendall confesó recientemente que, aunque no es una persona dada a realizar propósitos de Año Nuevo, sí se plantea a menudo metas como "encontrar novio", un objetivo que podría haber cumplido ahora junto a Harry.

"No soy muy de propósitos de Año Nuevo. No hago una lista ni nada parecido, más bien son ideas que tengo en la cabeza. Establezco metas aleatorias como 'encontrar novio' pero no las sigo a rajatabla", confesaba la joven en su página web, KendallJ.com.

Por: Bang Showbiz