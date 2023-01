Todos invitados al cumpleaños de Kim Kardashian estuvieron 'embarazados'

El rapero Kanye West organizó este miércoles una fiesta sorpresa en un cine para su mujer Kim Kardashian -con quien está esperando su segundo hijo- por su 35 cumpleaños en la que todos los invitados tuvieron que ponerse una barriga postiza de embarazada.

"Kanye alquiló todo un cine para que viéramos la nueva película de Steve Jobs. Es muy buena, por cierto. Hizo que todos mis amigos y mi familia vinieran disfrazados de Kim embarazada, ¡les dieron barrigas postizas de embarazada a la entrada!", reveló la estrella televisiva en su cuenta de Twitter.

Publicidad

La idea del rapero consiguió hacer que Kim, con quien ya tiene a la pequeña North (2), se sintiera completamente cómoda a pesar de los kilos de más que ha ganado durante este embarazo.

"No sé si lo hizo para que no me sintiera tan enorme o solo porque le pareció una temática divertida, pero me encantó y me lo pasé genial. Me sentí muy cómoda comiendo churros con otras embarazadas. Es justo lo que necesitaba, una celebración de cumpleaños tranquila y con mucha comida", añadió.

En la fiesta no faltó una impresionante tarta de tres pisos decorada con flores blancas en la que se podía leer: "Feliz cumpleaños de embarazada, Kim".

Por: Bang Showbiz