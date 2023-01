Thalía no soportaría quedarse embarazada de nuevo

Aunque a la cantante Thalía le encantaría ampliar la familia dándole un hermanito o hermanita a sus hijos Sabrina (8) y Matthew (4), en el fondo está convencida de que no sería capaz de compaginar otro embarazo con el frenético ritmo de vida que le obliga a llevar su polifacética carrera profesional.

"Ojalá [viniera otro bebé], pero mi cuerpo ya no da de sí. Si me embarazo otra vez, mi bebé me va a comer hasta el último huesito. Y eso que se supone que ya me he quitado dos costillas...", bromeó la mexicana en declaraciones al programa 'Suelta la sopa' de la cadena Telemundo.

Para lo que sí ha encontrado tiempo la intérprete es para comenzar a organizar una renovación de votos con su marido Tommy Mottola con la que celebrar sus 15 años de matrimonio.

"Los preparativos van bien, ¡me fascina que me pregunten por eso! No sabemos todavía qué vamos a hacer", añadió.

A pesar de que pocos apostaban por su relación en un primer momento, Thalía y su marido se han convertido en uno de los matrimonios más estables de la industria del entretenimiento, algo que el productor musical considera toda una "bendición".

"Creo que es una bendición estar casado y tener una relación tan buena", confesó Tommy al mismo medio.