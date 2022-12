Stevie Wonder será padre de trillizos

El cantante Stevie Wonder (64) y su mujer, Tomeekah Robyn Bracy (40), se convertirán en padres de trillizos en 2015. Hace apenas un año que Tomeekah dio a luz a su primer hijo en común y al octavo de Stevie, para quien convertirse en padre es siempre un motivo de alegría.

"Es el mecanismo de Stevie para buscar la felicidad. No sé si a su edad pretendía tener 11 hijos, incluidos los trillizos, pero no significa que no esté contento por ello o que no pueda permitirse tener más hijos", confesó una fuente al periódico New York Post.

Stevie -que ha estado casado en dos ocasiones y ha tenido hijos con cinco mujeres diferentes- ha sentido cómo en ocasiones no ha estado del todo disponible para atender a su prole pero a medida que han pasado los años ha conseguido desarrollar vínculos más estrechos con todos ellos, a pesar incluso de que sus edades oscilan entre el año y los 39.

"Aisha, su hija mayor disfruta de su padre, quedan juntos, comen y bromean. Stevie ha estado ayudando a [su hijo] Mumtaz con su música y él siempre habla del talento que tiene su hijo. Sabe que ser padre es un trabajo a tiempo completo y ahora que se hace mayor, siente que está a la altura y no quiere descuidar a ninguno de ellos".