Solange Knowles quiere volver a bailar con Destiny's Child

Una adolescencia entera bailando junto a su hermana Beyoncé ha marcado profundamente a la cantante Solange Knowles, que a sus 29 años afirma que ese fue su trabajo ideal y que le encantaría volver a revivir esos días si tuviera la oportunidad.

"Ser bailarina de Destiny's Child fue sinceramente un trabajo de ensueño. A veces me digo: 'Sería divertido hacerlo otra vez'", aseguró Solange a la revista LOOK.

A pesar del grato recuerdo que guarda de sus días como bailarina, Solange está completamente volcada ahora en su música mientras ultima su próximo álbum.

"Acabo de estar en Moscú y en Estocolmo. Ahora mismo podría dormir durante días, pero no pasa nada: estoy haciendo lo que me gusta. Tengo un mes para trabajar en mi álbum y luego me voy a tomar un largo descanso", añadió.

En el terreno profesional, Solange atribuye su propio éxito y el de su hermana al buen ejemplo que les dio siempre su madre, Tina Knowles.

"Soy muy afortunada de haber tenido una madre así. La vimos llevar un negocio con catorce empleados y todavía conseguía llevarnos e ir a buscarnos al colegio. Su dedicación y su amor por nosotras nunca se tambaleó. Ella nos enseñó respeto a la autoridad, pero también que si crees que algo no está bien, no pasa nada porque hagas preguntas sobre el tema".