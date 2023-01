Simon Cowell le da el secreto a Louis Tomlinson para ser un buen padre

El productor musical Simon Cowell ya le ha explicado al joven cantante de One Direction Louis Tomlinson cómo cambiará su vida tras el nacimiento de su primer hijo junto a la estilista Briana Jungwirth.

"Solamente le he dicho que lo disfrute. Si a mí me hubiesen dicho cuando tenía su edad que iba a tener un bebé, no sé muy bien cómo habría reaccionado. Pero él me llamó [para decírmelo] y le dije que una vez que asimilara todo, se quedaría maravillado con lo mucho que le va a gustar [ser padre] y con cómo va a cambiar su vida para mejor. Eso es todo", explicó Simon en el programa 'Good Morning Britain'.

El magnate de la industria musical conoce muy bien los nervios que suele experimentar todo padre primerizo, ya que su primer hijo, Eric -fruto de su relación con Lauren Silverman-, llegó al mundo hace 20 meses y en un principio no pudo evitar pensar que el pequeño le odiaba.

"Cuando Eric tenía cinco o seis meses no sabía qué hacer. Porque no reaccionaba cuando le hablaba y pensé que a lo mejor me odiaba. Pero todo el mundo me dijo que llevaba un tiempo, porque cuando se hacen más mayores de repente un día empiezan a hablar, a escuchar y a responderte. El juego cambia completamente. Y además se empiezan a parecer un poco a ti, lo cual no sé si es bueno o malo", añadió.

Sin embargo, el bonito momento que vive Simon como padre se vio empañado en julio de este año con la muerte de su querida madre Julie, que ahora por fin ha comenzado a superar.

"Consigo sobrellevarlo porque creo que todavía sigue entre nosotros, lo mismo que mi padre. Ya sabes, hablo con ellos. Siempre he sentido su presencia".

Por: Bang Showbiz