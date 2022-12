Shakira vive las dificultades de ser mamá y cantante al mismo tiempo

La cantante Shakira nunca ha tenido reparos en mostrar públicamente las alegrías que le ha brindado el primer año de vida de su hijo Milan -fruto de su relación con el futbolista Gerard Piqué- , aunque ahora tampoco le tiembla el pulso a la hora de admitir que su primera experiencia como madre ha estado plagada de grandes dificultades relacionadas, sobre todo, con su carrera profesional.

"A veces me resulta complicado encontrar el equilibrio entre mi vida personal y profesional. De hecho, todavía no he dado con la fórmula para estar encima de todo, pero creo que eso también forma parte de la aventura de ser madre. Muchos creen que es fácil criar y educar a un hijo, y otros piensan lo contrario. Para mí no es una cosa ni la otra; es como todo en esta vida: aprendes a través de la experiencia", confesó la intérprete colombiana al periódico indio Hindustan Times.

En su primer año de vida, Milan se ha convertido en el fiel acompañante de Shakira en cada uno de sus desplazamientos por el mundo , acudiendo con su madre tanto al set de la edición estadounidense de 'La Voz' -el concurso musical donde ejerce como entrenadora- como a los diferentes estudios de grabación en los que la artista ha dado forma a su nuevo disco. Por ello, no resulta extraño que el pequeño ya muestre una inclinación especial hacia el mundo de la canción.

"Milan es increíble, con su edad parece enterarse de todo. Además, le encanta estar conmigo en el estudio. De hecho, creo que tengo una estrella del rock en potencia, porque le encanta la música de Green Day", señaló la diva al mismo medio.

Fiel a su decisión de no separarse de su retoño en la medida de lo posible, Shakira ya ha planeado que Milan también esté a su lado durante la gira de conciertos que emprenderá este año, para poder atender sus necesidades en todo momento.

"Todavía no sé cuándo va a suceder mi nueva gira pero sí que tengo muchas ganas de viajar y esta vez me va a tener que acompañar alguien muy especial: mi niño. Mi hijo siempre me va a acompañar porque no lo voy a dejar atrás", revelaba la colombiana al canal VEVO de la plataforma YouTube.

