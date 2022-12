Shakira: "Piqué no me deja grabar videos con hombres"

Si hace unos días Shakira confesaba que su pareja, el futbolista Gerard Piqué, tenía un carácter "celoso y territorial" , ahora no tiene ningún reparo en desvelar que el defensa del FC Barcelona no permite que ningún hombre aparezca a su lado durante la grabación de sus videoclips.

"Gerard no me deja hacer videos con hombres, es una persona muy conservadora. Te impresionaría porque es muy joven y ya sabemos cómo son las nuevas generaciones, pero la verdad es que sí, es muy conservador", explicó Shakira durante una entrevista en el informativo Noticias Caracol.

Publicidad

La fuerte personalidad de Piqué explicaría que la extrovertida intérprete tuviera que contar con su aprobación antes de embarcarse en el polémico videoclip que protagoniza con la exótica Rihanna , 'Can't Remember to Forget You', un trabajo cargado de sensualidad que, a pesar de su éxito, despertó algunas críticas entre los seguidores de la artista.

"Por supuesto que le pregunté (a Gerard) antes de tomar la decisión de hacer un video que, desde luego, sabía que no iba a sentar muy bien a algunas personas. Pero como desde el principio me apoyó y me animó a hacerlo, pensé que tampoco iba a generar tanta repercusión. Contar con su aprobación hizo que todo fuera mucho más fácil", aseguraba la artista a la emisora de radio estadounidense KIIS-FM.

Por otro lado, la cantante siempre destacó que la comprensión y el entendimiento mutuo que existe entre la pareja es uno de los pilares en los que se basa su estable relación, un factor esencial también a la hora de planificar una hipotética boda.

"Lo que es importante para Gerard y para mí es lo que tenemos ahora mismo, así que una boda sería solo un evento más para celebrar nuestro amor. Aunque, ¿por qué no? Yo por este hombre haría cualquier cosa. Así que sí, me casaría sin pensarlo. Aunque lo único esencial de todo esto es la familia", afirmó la artista al canal E! News.

Publicidad

Bang Showbiz.