Selena Gomez se emociona al recibir un premio de manos de su amiga Francia Raisa

Selena Gomez recogió el galardón Billboard a la Mujer del Año, uno más de los premios que atestiguan su regreso a la industria musical por todo lo alto y su consagración como una de las estrellas pop más importantes del momento. Este reconocimiento resultó aún más emotivo para la cantante al recibirlo de manos de su amiga Francia Raisa, quien este verano le donó un riñón en el marco de su batalla contra la enfermedad de Lupus.

"Para ser sincera, creo que Francia debería ser la que recibiera este premio porque me salvó la vida", aseguró la artista nada más tenerlo entre sus manos y sin poder contener las lágrimas. "Me gustaría darle las gracias a mi maravilloso equipo y a mi familia, porque me han apoyado en algunos momentos muy duros", añadió tras recuperar la compostura.

Por su parte, Francia afrontó la velada como una oportunidad de completar el viaje que su amiga y ella iniciaron juntas hace meses, durante el que contempló cómo Selena pasaba de una situación crítica a recuperar por fin la salud y la sonrisa.

"Me siento muy honrada de poder hacer algo así por ella esta noche. Y me alegro de que pudiera ayudarla, de que fuéramos compatibles. Es maravilloso que ahora pueda verla aquí, siendo homenajeada, y que al mismo tiempo haya podido presenciar cómo su carrera subía como la espuma", apuntó la actriz, que a lo largo de la noche vivió su particular baile de graduación junto a la famosa intérprete en vista de que ninguna de las dos pudo acudir al suyo propio cuando eran más jóvenes debido a sus carreras profesionales.

El título de Mujer del Año que entrega anualmente la revista Billboard ha ido a parar anteriormente a cantantes de la talla de Beyoncé, Taylor Swift, Pink o Fergie, lo que ha conseguido que Selena se proponga volcar todos sus esfuerzos en su siguiente disco para estar a la altura de tan ilustres artistas.

"No sé cómo dar las gracias por tanto, pero puede que lo logre haciendo un disco épico el año que viene", apuntó.

Por: Bang Showbiz