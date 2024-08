Santi se despacha al hablar de Darlyn y la llama “tosca”, ¿a qué se refiere?

A lo largo del último ciclo de Santi dentro del Desafío hubo varios enfrentamientos entre los equipos debido a sus integrantes y parece que uno de estos marcó un antes y después en la forma en la que el participante ve a una de sus compañeras.

Y es que durante una entrevista en el formato Preguntas a Muerte, el eliminado del reality de los colombianos es cuestionado sobre Natalia y Darlyn, ¿en algún momento pensó que sería mejor sentenciar a la pareja de Be?

Contundentemente, Santi dice que no y que ponerle el Chaleco de Sentencia a Natalia nunca estuvo entre sus planes, pues siente que la joven de Marinilla “no tuvo empatía al entregar el chaleco, fue muy seca, muy tosca”; debido a esto no cambiaría su decisión, ni las intercambiaría.

Cuánto dinero se llevó Santi del Desafío 2024

Asimismo, Santi revela que se quedó con la suma de 32 millones 800 mil pesos, que invertirá en algunos proyectos que ya venía trabajando antes de entrar a La Ciudadela.

“Tengo unos proyectos personales, los cuales tenía antes de empezar el Desafío en stand by, venía como pensando en qué momento iba a empezar, pero ya con este dinerito gracias a Dios voy a poder hacerlo y meterle la ficha”, menciona.

Santi del Desafío revela qué busca en una mujer

Mientras los Súper Humanos estaban reunidos en el comedor, Karen le preguntó al paisa cómo era su prototipo de chica, y él, sin pensarlo, respondió: "Que sea delicada y muy femenina y físicamente no debe tener mucho ni muy poco, normal, yo tampoco soy de exuberancias".

Acto seguido, Guajira le preguntó por el tono de piel que le atraía y este dijo: "Me gustan así, las morenitas, como canelitas", y mientras la exparticipante del Desafío The Box 2023 coqueteaba en forma de broma con Santi, Olímpico aprovechó el momento para señalar los brazos de su compañera y comentar que se tintura los vellos. Esto causó risas entre los demás.

