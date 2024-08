Qué opina Santi sobre la decisión de Alejo de escoger a Luisa como su refuerzo, ¿una mala jugada?

En exclusiva para Preguntas a Muerte, el nuevo formato de Caracol Televisión y La Red, Santi revela qué opinó sobre el hecho de que Alejo convocara a Luisa para que le ayudara a avanzar en el Desafío en vez de algún ganador de otra temporada que pudiera sumarle un poco más en el terreno de juego.

El Súper Humano afirma que su amigo no escogió mal su refuerzo, pues considera que lo importante es confiar en las capacidades de su compañero de batalla y estar dispuesto a trabajar en equipo para lograr buenos resultados: “Era la única competidora con la cuál él se sentía más cómodo”, explica.

Santi recibió amenazas antes de entrar al Desafío 2024, ¿a qué se debe?

El Súper Humano confesó que, luego de participar en un torneo cuando tenía 21 años, recibió la advertencia de un conocido, quien le pidió andar armado por el pueblo debido a que le querían hacer daño.

“Yo dije ‘cómo así’ y dijo dizque sí, yo escuché que esos manes dijeron de una ‘ay, vamos a darle duro a ese modelito’, entonces a mí me quedó maquinando eso. Ya después de ese partido me quedé pensando en que no iba a volver a jugar”, dijo.

Esto debido a que era independiente, vivía solo, no recibía apoyo económico de su madre para poder subsistir y dependía de su aspecto físico para poder trabajar.

¿Santi se sintió traicionado por Alejo?

Acto seguido, Gómez le contó a Santi que cuando el equipo Pibe tuvo la oportunidad de analizar a quién sentenciarían, Alejo fue uno de los primeros que levantó la mano para votar por él y por Cami, su pareja en la producción; sin importarle su amistad. Este hecho indignó a la presentadora del programa matutino y le preguntó a Santi qué pensaba.El invitado y ahora exdesafiante confesó que no tenía idea de que esto había sucedido y expresó: "Indiferentemente de todo, me quedo con el gran ser humano que es Alejo, él fue a jugar, a mover sus fichas y fue muy estratega. No se puede juzgar a una persona sin conocerla por fuera y yo lo conozco tanto que creo que él tomó esa decisión viendo sus posibilidades de quedarse".

Por último, afirmó que no se toma nada personal y que, por el contrario, prefiere ver la bondad en los demás y actuar siempre desde la bondad y la gratitud.

