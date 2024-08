Santi se coronó oficialmente como el ‘Rey de la Muerte’ en el Desafío 2024

Santi se fue del Desafío dejando un gran vacío en las casas no solo por sus habilidades para definir en el Box Negro durante los Desafíos a Muerte, sino también por su sentido de liderazgo, pues cada vez que tenía la oportunidad elogiaba a sus compañeros por su excelente desempeño e intentaba hacerles ver sus errores de la manera más asertiva posible.

Luego de despedirse tanto de Andrea Serna como de sus compañeros de batalla, Santi concedió una entrevista para las redes de Caracol Televisión, en donde se refirió a las fallas que presentó en el terreno de juego y que derivaron en su salida de La Ciudadela.

El exparticipante inició mencionando que sentía un sabor agridulce debido a que, aunque está feliz por todo lo que consiguió en el programa, esperaba avanzar más en el juego y quedarse con la victoria.

“Superé cinco muertes, esta era la sexta, en esta me jugó una mala pasada un obstáculo, sentí que fue el que más me costó y se sabe que estas pistas son rápidas (…) y no se nos dio y bueno, me voy por lo menos con el título de ‘El Rey de la Muerte’”, expresó.

Por último, se sintió honrado de haber competido junto a grandes Súper Humanos de esta edición y de temporadas anteriores, pues pudo percatarse de todo el potencial que tiene por demostrar.

“Demasiado tesos, muy competitivos todos, rápidos, veloces, rápidos de mente para resolver las dificultades de la pista. En serio que va a ser un tramo muy interesante de ver. Va a ser una competencia demasiado buena de ahora en adelante. Venía buena y ahora se va a poner mejor”, finalizó.

