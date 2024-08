Santi, del Desafío, reaccionó a que Alejo haya votado por él para sentenciarlo: ¿Hay rencor?

Sin lugar a dudas, Santi se ganó el cariño y respeto de todos los colombianos que se conectaron con el Desafío 20 años gracias a la bondad, humildad y empatía que demostró en cada uno de los capítulos del reality, por eso su eliminación causó tristeza en muchos televidentes que querían que él grabara su nombre en la copa.

El joven paisa fue eliminado en el capítulo 92 del programa después de enfrentarse hombro a hombro con su pareja Camila contra Alejo y Luisa, Karolina y Jerry y Darlyn y Sensei en el Box Negro, pero su tardanza en uno de los obstáculos lo llevó perder.

No es un secreto que Santi y Alejo tienen una gran relación y amistad que existía antes de que llegaran a la Ciudadela, por eso los presentadores de Día a Día aprovecharon para preguntarle qué sintió al tener que competir contra su amigo del alma.

"Sentí tristeza y a la vez alegría porque no me quería enfrentar en esa instancia con él", fue lo primero que dijo el modelo de 30 años, mientras que Carolina Cruz, Catalina Gómez y Carlos Calero opinaban sobre lo sucedido en el capítulo.

Acto seguido, Gómez le contó a Santi que cuando el equipo Pibe tuvo la oportunidad de analizar a quién sentenciarían, Alejo fue uno de los primeros que levantó la mano para votar por él y por Cami, su pareja en la producción; sin importarle su amistad. Este hecho indignó a la presentadora del programa matutino y le preguntó a Santi qué pensaba.

El invitado y ahora exdesafiante confesó que no tenía idea de que esto había sucedido y expresó: "Indiferentemente de todo, me quedo con el gran ser humano que es Alejo, él fue a jugar, a mover sus fichas y fue muy estratega. No se puede juzgar a una persona sin conocerla por fuera y yo lo conozco tanto que creo que él tomó esa decisión viendo sus posibilidades de quedarse".

Por último, afirmó que no se toma nada personal y que, por el contrario, prefiere ver la bondad en los demás y actuar siempre desde la bondad y la gratitud.

Cuánto dinero se llevó Santi del Desafío 2024

Asimismo, Santi revela que se quedó con la suma de 32 millones 800 mil pesos, que invertirá en algunos proyectos que ya venía trabajando antes de entrar a La Ciudadela.

“Tengo unos proyectos personales, los cuales tenía antes de empezar el Desafío en stand by, venía como pensando en qué momento iba a empezar, pero ya con este dinerito gracias a Dios voy a poder hacerlo y meterle la ficha”, menciona.

No te pierdas los capítulos del Desafío 20 años en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m.