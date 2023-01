Sandra Bullock y su novio Bryan Randall ya viven juntos

A la actriz Sandra Bullock le sonríe la suerte en el terreno amoroso ya que su novio, el fotógrafo y exmodelo Bryan Randall, acaba de mudarse a la casa que ella comparte con sus hijos adoptivos Louis (6) y Laila (3) y por el momento las cosas no podrían ir mejor entre la pareja.

"Bryan se ha mudado oficialmente con Sandra. Aún conserva su casa, pero vive con Sandra a tiempo completo. Pasan la mayor parte del tiempo juntos. Bryan trata a los hijos de Sandra como si fueran suyos. Es una gran figura paterna. Sandra está más feliz que nunca", contó una fuente a E! News.

La felicidad de Sandra es también consecuencia en gran parte de lo bien que se ha adaptado Louis a su nueva situación familiar después de que la actriz adoptara el pasado mes de diciembre a Laila, con quien el pequeño se muestra muy protector como buen hermano mayor.

"Laila se está adaptando bien a su nuevo hogar y está siempre riéndose. Es una chica muy lista. Lo que más le gusta a Sandra de ser madre es cuidar de Louis y de Laila. Es la mayor alegría de su vida", añadió el informante, que también afirma que la actriz y Bryan se comprometerán este año.

Sin embargo, Sandra -que se divorció de su marido Jesse James en 2010 después de que este le fuera infiel- ha confesado que no tiene planes de casarse otra vez.

"No creo [que me vuelva a casar], pero me veo a mí misma en una relación con la que esté comprometida y que me haga sentir segura y donde haya mucho amor y risas, así que 'crear recuerdos' es mi prioridad número uno", explicó recientemente a People.

Por: Bang Showbiz