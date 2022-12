Sam Smith triunfa en los premios Grammy con sabor a Colombia

El cantante Sam Smith se convirtió en el gran triunfador de la entrega de los premios Grammy celebrada este domingo en el Staples Center de Los Ángeles (California) al llevarse a casa tres premios, incluido el de Mejor Artista Revelación, Grabación del Año por su disco 'In the Lonely Hour' y Mejor Canción por su tema 'Stay with Me'.

"Solo quiero decir que antes de sacar este álbum estaba haciendo todo lo posible para intentar dar a conocer mi música. Estaba intentando perder peso y estaba haciendo una música terrible. Mi música comenzó a fluir y la gente comenzó a escucharla únicamente cuando empecé a ser yo mismo", explicó el artista británico en su discurso de agradecimiento al subir al escenario para recoger su segundo galardón.

El otro gran protagonista de la velada fue Pharrell Williams, que también se alzó con tres premios: Mejor Videoclip, Mejor Actuación Pop como solista gracias a su tema 'Happy' y Mejor Álbum Contemporáneo por 'G I R L'.

Una de las grandes sorpresas de la velada llegó de la mano del cantante Beck, que se alzó con el Grammy a Álbum del Año por 'Morning Phase' -con el que ganó también el premio a Mejor Álbum de Rock- derrotando al propio Sam Smith, además de a Pharrell Williams, Ed Sheeran y Beyoncé.

El momento de tensión lo protagonizó una vez más el polémico Kanye West -quien en 2009 ya interrumpió el discurso de agradecimiento de la entonces jovencísima Taylor Swift asegurando que su premio al Mejor Videoclip debería haber ido a parar a Beyoncé- al saltar al escenario mientras Beck aceptaba su premio a Álbum del Año, pero en lugar de robarle el micrófono como hizo con Taylor, se contentó con pasar a su lado y regresar al patio de butacas con una sonrisa divertida en los labios.

Aunque la mayoría de los presentes quisieron entender su gesto como un broma, las cámaras captaron a Beyoncé murmurando claramente las palabras "otra vez no" y el propio Kanye quiso aclarar una vez concluida la gala que su intención sí que era la de arruinar el gran momento de Beck.

"Ni siquiera sé lo que Beck dijo. Lo único que sé es que si los Grammy quieren que los artistas sigamos viniendo, necesitan parar de jugar con nosotros. Nosotros ya no vamos a jugar con ellos más", declaró Kanye a E! News, para asegurar justo después que Beyoncé, mujer de su íntimo amigo Jay Z, debería haber sido la ganadora de dicho galardón: "Beck necesita respetar el arte, debería haberle dado su premio a Beyoncé. En este punto, ya estamos cansados. Lo que sucede es que, cuando desprecias el arte, y no respetas el oficio, y das desplantes a la gente después de que hayan creado monumentos musicales, estás faltando al respeto a la inspiración. Como músicos, tenemos que inspirar a la gente que va a trabajar cada día, y ellos son los que escuchan el álbum de Beyoncé y los que sienten que les eleva a otro lugar".

Sin embargo, Beyoncé no abandonó el auditorio de Los Ángeles con las manos vacías, ya que se alzó triunfadora en la categoría de Mejor Canción de R&B y Mejor Actuación de R&B por 'Drunk in Love'.

"Muchas gracias chicos. Esto es todo un honor. Me gustaría dar las gracias a Dios. Te quiero profundamente. A mi hija Blue, que está viendo esto, te quiero. Y me gustaría dar las gracias a los Beyhive [apodo con que se conoce a los fans de la cantante] por ser tan apasionados", declaró Beyoncé al recoger su segundo premio.

Otros de los artistas que también se alzaron con un Grammy en la 51 edición de los premios musicales, que presentó LL Cool J, fueron Kendrick Lamar, Eminem, Carrie Underwood y Jack White.

Lista de ganadores de la 57 edición de los premios Grammy:

Mejor Grabación del año: 'Stay with me' - Sam Smith

Mejor Álbum del año: 'Morning Phase' - Beck

Canción del año: 'Stay with me' - Sam Smith

Mejor artista revelación: Sam Smith

Mejor interpretación de solista pop: 'Happy' - Pharrell Williams

Mejor interpretación pop dúo o grupo: 'Say Something' - A great big world con Christina Aguilera.

Mejor álbum tradicional pop: 'Cheek to cheek' - Tony Bennet & Lady Gaga

Mejor álbum pop: 'In the lonely hour' - Sam Smith

Mejor interpretación rock: 'Lazaretto' - Jack White

Mejor canción de rock: 'Ain't it fun' - Paramore

Mejor álbum de rock: 'Morning Phase' - Beck

Mejor interpretación R&B: 'Drunk in love' - Beyoncé

Mejor canción R&B: 'Drunk in love' - Beyoncé

Mejor álbum urbano contemporáneo: 'G I R L' - Pharrell Williams

Mejor interpretación rap: 'I' - Kendrick Lamar

Mejor colaboración rap: 'The monster' - Eminem y Rihanna

Mejor canción de rap: 'I' - Kendrick Lamar

Mejor álbum de rap: 'The Marshall Mathers LP2' - Eminem

Mejor improvisación solista de Jazz: 'Fingerprints' - Chick Corea

Mejor álbum instrumental de Jazz: 'Trilogy' - Chick Corea Trio

Mejor álbum pop latino: 'Tangos' - Rubén blades

Mejor álbum rock, urbano o alternativo latino: 'Multiviral' - Calle 13

Mejor álbum regional mexicano: 'Mano a mano' - Tangos a la manera de Vicente Fernández

Mejor álbum tropical: 'Más + Corazón Profundo' - Carlos Vives

Mejor álbum reggae: 'Fly rasta' - Ziggy Marley

Mejor banda sonora de película: 'Gran Hotel Budapest'

Mejor ingeniería de un álbum: 'Morning Phase' - Beck

Productor del año: Max Martin

Mejor sonido de un álbum: 'Beyoncé' - Beyoncé.

Mejor videoclip: 'Happy '- Pharrell Williams

Bang Showbiz.