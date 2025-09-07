Reconocida cantante de música vallenata revela el calvario que vivió: “Jamás voy a olvidar”

El nombre de la cantante de vallenato Liseth Salgado, quien ha compartido escenario con artistas como Rolando Ochoa y Hebert Vargas, se viralizó tras un escándalo ocurrido en una discoteca de Medellín. Lo que comenzó como una noche de música y diversión terminó en un episodio de violencia que la artista asegura jamás olvidará.

Mira también: La verdad sobre cada personaje de La Influencer: esto le contaron a La Red



Qué le pasó a Liseth Salgado

Liseth contó que salió junto a su mánager para disfrutar de un evento en el que se presentaban sus colegas Jorge Pabuena e Iván Zuleta. En medio del ambiente festivo, tres hombres y una mujer en evidente estado de alicoramiento comenzaron a bailar de manera brusca cerca de su palco, incomodando a quienes estaban alrededor.



En un momento, uno de ellos cayó sobre Liseth y su mánager, quien les pidió con respeto que tuvieran cuidado. La respuesta fue agresiva: insultos e intentos de golpes dentro del lugar. El propio Jorge Pabuena detuvo su show para solicitar la intervención de la seguridad, preocupándose al ver a su colega involucrada en el altercado.

Aunque la seguridad logró retirar a los agresores, la violencia no se detuvo allí. Al salir de la discoteca, Liseth y su mánager fueron sorprendidos nuevamente por los mismos individuos, quienes los atacaron por la espalda. En medio de la golpiza, uno de los hombres llegó a amenazarla de muerte, mirándola fijamente y diciéndole: “Mañana amanecen muertos”. Varios transeúntes intentaron intervenir, pero la violencia era tan intensa que incluso se temió por la vida de los afectados.

Publicidad

Mira también: Hombres de Gamma desfilaron en La Red: Zambrano se llevó todos los aplausos y beso de Grecia

La cantante relató que recibió varios golpes que le dejaron fuertes secuelas físicas, especialmente en el brazo, lo que le impidió dormir durante varias noches. Su mánager resultó aún más lastimado, con graves lesiones en el rostro y en un ojo. Ambos tuvieron que acudir al médico, y aunque algunos daños eran visibles, lo que más preocupa a Liseth son las posibles lesiones internas, por lo que continúa realizándose exámenes.

Publicidad

Además, la artista asegura que, en medio de la pelea, uno de los agresores presuntamente atacó también a un uniformado que se encontraba en una gasolinera frente a la discoteca. Por este motivo, interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por lesiones personales. Respecto a las amenazas recibidas, indicó que está siendo asesorada sobre los pasos a seguir. Aunque confesó que siente temor de regresar a Medellín, confía en que la justicia actuará y en que los responsables no quedarán impunes.

No te pierdas ningún contenido de La Red los sábados y domingos en las tardes de Caracol Televisión o a través de la Señal En Vivo.

