Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
La Red
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
DESAFÍO DEL SIGLO
LA VENGANZA DE ANALÍA

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / La Red  / Reconocida cantante de música vallenata revela el calvario que vivió: “Jamás voy a olvidar”

Reconocida cantante de música vallenata revela el calvario que vivió: “Jamás voy a olvidar”

La cantante Liseth Salgado explica que se viralizó tras un escándalo en una discoteca de Medellín. Lo que empezó como una noche de música y diversión terminó en un episodio de violencia que la artista tendrá siempre presente.