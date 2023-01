¿Quieres un cabello como el de Kim Kardashian? Ella misma ha revelado su secreto

A la estrella televisiva Kim Kardashian le apasiona compartir con todos sus fans sus trucos de belleza, entre los que se encuentra lavarse el pelo únicamente cada tres o cuatro días para que no se deshidrate y poder lucir así una melena perfecta.

"¡Mantener tu pelo brillante y suave en invierno puede ser difícil! Yo solo me lo lavo con champú dos veces por semana para evitar que se seque. También me encanta utilizar mascarillas hidratantes que puedo aplicarme yo misma en casa", explicó en su web personal.

Cuando su pelo comienza a engrasarse entre lavado y lavado, Kim suele optar por hacerse una elegante coleta.

"Una coleta bien tirante es uno de los peinados a los que más recurro ahora mismo. Normalmente me lavo el pelo cada tres o cinco días y el tercero y cuarto me recojo el pelo. Antes de hacerme la coleta me lo aliso muy bien con una plancha de cerámica", revelaba hace tiempo en su cuenta de Instagram.

A pesar de que Kim tiende a lucir peinados muy femeninos, en cuestiones de vestuario sí se atreve a apostar por un estilo más masculino poniéndose prendas de hombre.

"¡La ropa masculina tiene un inesperado aire sexy! Prueba a ponerte una americana grande, una camisa blanca abotonada o unos pantalones anchos para llevar el estilo masculino de una manera chic", confesaba Kim en otra publicación de su página web.

Por: Bang Showbiz

