Tyga ve en Kanye West un gran consejero de vida

Gracias a su relación con la joven Kylie Jenner , el rapero Tyga ha tenido la oportunidad de conocer mejor al polémico Kanye West -que está casado con Kim Kardashian , hermanastra de su novia- y aprender de él en cada una de sus conversaciones.

"Aprendes algo nuevo simplemente hablando con él. Sabe escuchar y eso es lo que yo hago. Escucho a todo el mundo, después tomo parte de lo que han dicho y reflexiono sobre ello. Así es la vida", cuenta Tyga a la revista DuJour.

Al igual que Kanye -que no participa en el programa familiar de su mujer, 'Keeping Up with the Kardashians'-, el joven intérprete también es una persona muy privada a pesar de que mantiene una relación con una de las estrellas de telerrealidad más famosas del mundo, por lo que controla cuidadosamente la información sobre su vida que comparte con sus fans.

"Solo me gusta que la gente sepa lo que yo quiero que sepa. La gente no sabía lo que estaba haciendo Tupac. Es por eso por lo que fue tan emblemático... No puedes basar tu vida en levantarte cada mañana pensando: '¿Qué es lo que la gente está diciendo de mí ahora mismo?'. Entonces nunca sería capaz de concentrarme en ser creativo", añadió.

Además de darle buenos consejos, Kanye también ha ayudado a Tyga a solucionar su conflicto con el popular cantante Drake reuniéndoles para que hablaran cara a cara.

"Kanye nos metió en una habitación juntos cuando estaba haciendo el desfile de su marca de ropa. Yo ni siquiera sabía que [Drake] estaba ahí, y nos vimos y nos dimos un abrazo. En realidad si alguien no te está perjudicando, o haciendo daño a tu familia, entonces no hay motivo para tener problemas con esa persona", comentaba Tyga la semana pasada en la emisora de radio Real 92.3 de Los Ángeles.

