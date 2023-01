Kim Kardashian podría dar el salto a Snapchat

La próxima fase del plan de Kim Kardashian para dominar el mundo de las redes sociales podría ser abrirse una cuenta en Snapchat, una aplicación que permite enviar fotos, vídeos o mensajes que desaparecen entre uno y diez segundos después.

La estrella televisiva -que tiene cuentas de Twitter e Instagram y un videojuego para móviles, "Kim Kardashian: Hollywood"- ha insinuado que podría animarse a ampliar sus perfiles virtuales en un vídeo de Snapchat publicado en la cuenta de DJ Khaled.

"Hey Kim, el mundo no quiere que te pongas abrigos de piel de Saint Laurent. No quiere que colapses la App Store [en referencia al éxito de descargas obtenido por sus emoticonos, "Kimojis"]. No quiere que seas la jefa. Así que lo que vamos a hacer es ganar todavía más", afirma Khaled en el vídeo, junto al mensaje: "¡Anuncio importante! Kim, pronto en Snapchat".

Kim provocó un frenesí entre sus seguidores al compartir una imagen del vídeo en su cuenta de Instagram junto al mensaje: "¿Debería? #SNAPCHAT". Desde entonces, la publicación ha recibido más de 700.000 "likes".

Si finalmente decidiera abrirse una cuenta de Snapchat, Kim competiría con su hermana pequeña, Kylie Jenner, quien actualmente es la persona cuyas publicaciones reciben más visionados en la aplicación.