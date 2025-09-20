Catalina Gómez e Iván Lalinde, de Día a Día, hablan del parentesco que los une

A las cámaras de La Red llegan Catalina Gómez e Iván Lalinde, los presentadores de Día a Día, quienes lejos de las pantallas han construido una amistad sólida y verdadera que ya supera los 20 años.

Qué parentesco tienen Catalina Gómez e Iván Lalinde, de Día a Día

"Es una amistad y un cariño heredado. Porque yo antes de ser amiga de Ivancho, fuiste muy amigo de Juan Esteban. Cuando yo lo conozco, en esa época creo que hubo clic y siempre hubo cercanía de corazón. Para mí uno de los mejores regalos fue que él llegara a Día a Día y poder compartir más tiempo, más historias, más consejos, más desayunitos juntos", expresó.



Posteriormente, la presentadora del programa matutino de Caracol Televisión, indica que ella vivía en un apartamento aquí en Bogotá y le dijo a Lalinde: "Te invito y nos tomamos una copa de vino". Luego, él cuenta que hicieron de todo para poder destapar la botella.

Sus más de 20 años de amistad los llevó a convertirse en compadres. Según revela Iván, en diciembre de 2016 tanto Cata como Juan le dicen que querían que él fuera el padrino de su hijo Cristóbal. "Yo no lo podía creer, qué responsabilidad tan grande", aseguró el presentador antioqueño. En seguida, Gómez revela que estaba muy emocionada que de su amigo aceptara, porque ella comparte muchas cosas de su filosofía de vida.

Iván Lalinde cuenta cómo Catalina Gómez lo apoyó en momentos difíciles

El presentador de Día a Día cuenta que, cuando se murió su papá en pandemia, Cata Gómez estuvo ahí con sus palabras dándole fuerzas por aquel instante tan doloroso. Dos años más tarde, su mamá falleció. "Eso fue en la madrugada de miércoles a jueves, yo tenía programa ese día, un 22 de diciembre. Me acuerdo de Cata, cada diez minutos preguntándome cómo estoy, eso es súper bonito", expresó.

Por otra parte, los dos destacaron lo buenas personas que son, y que siempre están en las buenas y en las malas. Tras varios años de amistad, cada uno ha apoyado al otro y también ha celebrado las diferentes etapas de la vida.

