En vivo
Día a día
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / La Red  / Catalina Gómez e Iván Lalinde, de Día a Día, hablan del parentesco que los une

Catalina Gómez e Iván Lalinde, de Día a Día, hablan del parentesco que los une

Cata Gómez explica en La Red cómo fueron esos primeros días cuando los dos llegaron a Bogotá. Asimismo, los presentadores de Día a Día cuentan detalles únicos que los han unido más en 20 años.

Publicidad

Publicidad

Publicidad