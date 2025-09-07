Resumen capítulo La Red: María C, del Desafío, relata el momento más duro que marcó su vida

En el capítulo del 7 de septiembre de La Red, varias figuras reconocidas llegaron al programa para abrir su corazón y hablar de experiencias que las han marcado profundamente. Entre ellas estuvieron la exparticipante del Desafío Siglo XXI María C, la cantante Paola Jara, la actriz Mariana Gómez y la intérprete de vallenato Liseth Salgado.

Mira también: María C, del Desafío, cuenta cómo su mamá se accidentó: “Se reventó totalmente”



Liseth Salgado contó que en una discoteca de Medellín pasó de una noche de diversión a vivir un episodio de violencia, cuando tres hombres y una mujer en estado de embriaguez la agredieron y la amenazaron de muerte. Jorge Pabuena, que estaba en tarima, incluso tuvo que detener su show para pedir seguridad. Tanto ella como su mánager resultaron heridos, recibieron atención médica y presentaron la denuncia ante la Fiscalía; pese al temor, la cantante confía en que la justicia hará su parte.

Por su parte, María C recordó que la etapa más difícil de su vida ocurrió cuando apenas iniciaba la universidad. Su madre sufrió un grave accidente debido a un síncope, lo que le ocasionó múltiples fracturas y lesiones internas. La recuperación fue casi milagrosa y marcó un antes y un después en su vida. Desde entonces, su relación con ella se transformó en un lazo mucho más fuerte, al punto de considerarla hoy su mejor amiga y su mayor apoyo.

Publicidad

La actriz Mariana Gómez también compartió detalles de su nuevo reto profesional: el protagónico en La Influencer, serie de Caracol Televisión en la que interpreta a Maritza Matallana. Definió a su personaje como una mujer noble y bondadosa, capaz de mantener la esperanza pese al bullying y a las dificultades del lenguaje que ha enfrentado desde pequeña. Para Gómez, Maritza es un ejemplo de que las personas no son el resultado de lo que les pasa, sino de cómo deciden afrontar la vida.

Publicidad

Mira también: Paola Jara revela en La Red detalles inéditos de su embarazo: “Me lo he disfrutado”

Finalmente, Paola Jara habló de la alegría que siente al esperar a su primer hijo junto a Jessi Uribe. Aseguró que ha sido un embarazo tranquilo, lleno de momentos especiales que ha compartido tanto con sus seres queridos como con sus seguidores en cada concierto. Reconoció que escoger sus atuendos se ha vuelto un poco más complejo, aunque menos de lo que imaginaba, y destacó que está disfrutando plenamente de esta etapa de su vida, viviendo la maternidad con ilusión y gratitud.

No te pierdas ningún contenido de La Red los sábados y domingos en las tardes de Caracol Televisión o a través de la Señal En Vivo.

