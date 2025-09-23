🔴EN VIVO DESAFÍO SIGLO XXI: Descubre esta noche quién se queda con el chaleco

Descuido de Leo en la prueba

En la prueba de Sentencia y Bienestar a Leo, de Alpha, se le olvida que debe agarrar la llanta de primeras y escoge la última. Por lo cual, todos le gritan que la cambie; él se devuelve y agarrar la que sí es en el Desafío Siglo XXI. Además, cuando están en el momento de la definición, no tiene buena puntería y hace que su equipo pierda tiempo.