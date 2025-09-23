En vivo
Desafío Siglo XXI
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
B KING Y REGIO CLOWN
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!
Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / 🔴EN VIVO DESAFÍO SIGLO XXI: Descubre esta noche quién se queda con el chaleco

🔴EN VIVO DESAFÍO SIGLO XXI: Descubre esta noche quién se queda con el chaleco

No te pierdas esta noche el Desafío, en donde los tres equipos, Alpha, Omega y Gamma, volverá a enfrentarse en el Box Amarillo, ¿quién ganará? Debes estar atenta a este minuto a minuto.

Por: Diana Carolina Vergel PereaPeriodista 
|
🔴EN VIVO DESAFÍO SIGLO XXI HOY 23 de septiembre
🔴EN VIVO DESAFÍO SIGLO XXI HOY 23 de septiembre
Foto: Caracol Televisión
Diana Carolina Vergel Perea
Periodista
Actualizado 23 de sept, 2025
REFRESCAR
  • 09:03 p. m.
    Descuido de Leo en la prueba

    En la prueba de Sentencia y Bienestar a Leo, de Alpha, se le olvida que debe agarrar la llanta de primeras y escoge la última. Por lo cual, todos le gritan que la cambie; él se devuelve y agarrar la que sí es en el Desafío Siglo XXI. Además, cuando están en el momento de la definición, no tiene buena puntería y hace que su equipo pierda tiempo.

  • 08:38 p. m.
    Empieza la prueba de Sentencia y Bienestar

    Alpha, Omega y Gamma se enfrentan esta noche en el Box Amarillo, ¿quién ganará en el Desafío Siglo XXI?

  • 08:34 p. m.
    Leo revela con quién se enfrentaría

    Andrea Serna, presentadora del Desafío Siglo XXI, llama a los participantes para hablar de diferentes temas. Le pregunta a Leo con quién le gustaría enfrentarse en el Box Negro y él sorprende al revelar tres participantes.

  • 08:20 p. m.
    Zambrano muestra cómo está Playa Baja

    En una llamada con Andrea Serna, la presentadora de Desafío Siglo XXI, muestra cómo ha estado Gamma en Playa Baja.

  • 08:19 p. m.
    Leo habla de Tina

    En casa Alpha, Leo le dice a Valentina que con Tina ya no están hablando, le expresa que ya no seguirá molestando con ella. Además, le indica a su compañera que no entiende cómo Eleazar y Tina se cayeron en la prueba de aire.

  • 08:11 p. m.
    Katiuska y Camilo llegan de la Suite ditu

    En casa Omega, Katiuska y Camilo llegan para contarle a su equipo lo que vivieron en la Suite y lo que comieron.

Publicidad

Publicidad

Publicidad