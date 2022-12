Penélope Cruz promociona nuevos talentos

La actriz Penélope Cruz se encargó personalmente de que el director de 'Volver a nacer', el cineasta italiano Sergio Castellitto, reclutara para la película a uno de los jóvenes intérpretes más destacados de su generación: el guapo Emile Hirsch, quien ahora no duda en agradecer a la oscarizada artista que se fijara en él para coprotagonizar una película que, en su opinión, le ha proporcionado una de las mejores experiencias de su vida.



"Siempre he sido un gran seguidor tanto de Penélope como de Sergio, sobre todo desde que vi la última película que rodaron [ Don't Move , en el año 2004]. Cuando me dijeron que dos personas a las que tanto admiro querían tenerme en el reparto de la película, casi me emociono. Básicamente me estaban dando la oportunidad de construir una historia de amor con Penélope Cruz, de viajar a Europa y de experimentar una de las mejores vivencias que me iba a dar la vida", reveló el intérprete de 28 años al portal de cine Collider. Aunque Emile Hirsch ya dejó a la industria de Hollywood boquiabierta al protagonizar la aclamada 'Camino Salvaje' -dirigida por Sean Penn en 2007- en esa ocasión toda la trama giraba únicamente alrededor de su personaje y, por tanto, no pudo disfrutar de la experiencia de trabajar estrechamente con una pareja artística de la talla de Penélope Cruz.



"La verdad es que me sorprendió que una actriz como ella pudiera ser tan cercana, tan cariñosa y tan maravillosa con todo el mundo. Los mejores recuerdos que tengo del rodaje son de nosotros dos haciendo bromas todo el rato, riéndonos de nosotros mismos. Penélope tiene un gran sentido del humor y un encanto personal inigualables", aseveró.



Otra buena muestra de su carácter afable , y de las buenas amistades que ha ido cosechando a lo largo de su carrera artística, se pudo ver en las alabanzas que dirigió recientemente a sus amigos Woody Allen y Cate Blanchett por la "sensibilidad" que derrocha el último estreno del veterano realizador: la exitosa 'Blue Jasmine'.