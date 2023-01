Pedro Pascal se rinde ante la hospitalidad de Colombia

En pleno rodaje de la segunda temporada de la serie 'Narcos', el actor Pedro Pascal ha querido expresar públicamente su agradecimiento a los colombianos por acogerle una vez más con los brazos abiertos tanto a él como a sus compañeros de reparto -Wagner Moura, Stephanie Sigman, Boyd Holbrook y Ana de la Reguera entre otros-, lo que en su humilde opinión les convierte en una "estrella" más de la ficción televisiva.

"La estrella más brillante de nuestra serie 'Narcos' es el terreno, los barrios, las localizaciones de Colombia y la gente que nos tiene paciencia y nos apoya. Sin ellos no tendrá vida este cuento. Te lo agradecemos", escribió el intérprete chileno en su cuenta de Instagram.

Publicidad

A pesar de que en la pequeña pantalla Pedro -que interpreta a uno de los agentes de la DEA que intenta atrapar al narcotraficante Pablo Escobar- se mueve con soltura en un mundo marcado por la droga y la violencia, en la vida real nunca se ha atrevido a probar los excesos a los que tan aficionados son algunos de sus compañeros de profesión.

"Nunca he tenido una fase de cocaína. Tengo un sistema bastante delicado. Sí que aprendí a beber cuando era camarero, antes de eso era un novato. Nunca me 'atreví' con la cocaína porque soy un poco el típico niño rarito y con alergias, no puedo imaginarme aspirando nada por la nariz. Alguna vez me sugirieron que me frotara la cocaína en las encías, pero siempre me sentía mal: sabía que a las personas a las que les gustaba la cocaína les parecía un desperdicio, en plan, ¿cómo te atreves a meterte esa raya en la j*dida boca?", explicaba el chileno en una entrevista a Details.