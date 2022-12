Paulina Rubio vuelve a ser la 'chica dorada'

Aunque la estrella mexicana dejó entrever que su reciente imagen de mujer pelirroja anticipaba una serie de cambios fundamentales en su vida, Paulina Rubio ha decidido finalmente apostar por lo seguro y recuperar su característica melena rubia para iniciar su etapa como jueza de "Factor X".

Ante los numerosos fotógrafos que la esperaban en la presentación de la nueva temporada de la edición estadounidense del formato musical, la diva del pop mostró su enésima transformación mediática y dejó claro con su sonrisa que está más que encantada con la aventura profesional que ahora emprende.

A pesar de sus ensayadas poses y sus gestos de alegría, la artista declinó hacer declaraciones y, por ende, exhibir en público sus habilidades comunicativas en inglés: el idioma con el que tendrá que evaluar a aquellos concursantes que aspiran a hacerse un hueco en la competitiva industria del pop.

Tras disfrutar de un extenso período de descanso que la ha llevado a viajar a destinos tan vacacionales como España, Grecia o incluso las playas de Malibú, la temperamental vocalista ya ha instalado su residencia en Los Ángeles con el objetivo de adaptarse con rapidez a su nueva rutina laboral, un exigente ritmo de trabajo que viene asociado a la gran responsabilidad de servir de modelo y referente a sus nuevos pupilos en el programa.

"Soy una artista que lleva en este negocio desde la infancia, y en todos estos años he logrado acumular mucha sabiduría y experiencia. La oportunidad de transmitir todos esos conocimientos a quienes aspiran a triunfar me parece algo fascinante, aunque también es una gran responsabilidad y como tal me la tomo", confesaba la famosa cantante al conocido bloguero Perez Hilton.

Una de las personas que conoce a la perfección la faceta televisiva de Paulina es su actual pareja, Gerardo Bazúa, ya que el romance del que ambos disfrutan en la actualidad surgió durante su participación conjunta en la edición mexicana de "La Voz": una relación musical entre alumno y mentora que acabó traspasando las barreras del género musical.

Por: Bang Showbiz