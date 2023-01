Paris Hilton asegura haber inventado el negocio de cobrar por acudir a fiestas

Para bien o para mal, acudir a fiestas a cambio de un jugoso cheque se ha convertido en un lucrativo negocio para los famosos. Aunque el clan Kardashian-Jenner es uno de los grandes expertos en hacer caja de esta manera, cobrando por celebrar sus fiestas de cumpleaños en la ciudad del juego, la inventora del concepto como tal ha querido dar un paso al frente para recordar a todo el mundo que fue ella, Paris Hilton, la primera a quien se le ocurrió la idea.

"Cuando yo me mudé a Nueva York siendo aún una adolescente, me dedicaba a ir de fiesta todo el tiempo, pero ahora la gente piensa que fui muy inteligente porque lo convertí en una industria muy lucrativa. A nadie le habían pagado antes por acudir a una fiesta. Yo fui más o menos la que lo inventó en Las Vegas cuando tenía 20 años", afirma la antigua estrella televisiva en una entrevista a Harper's Bazaar.

En la actualidad la guapa rubia se ha convertido en una de las grandes protagonistas de cada época estival en Ibiza gracias a su residencia como DJ en la discoteca Amnesia, un campo en el que también se considera una pionera.

"En aquellos días, un DJ solo ganaba 200 dólares, y se pasaba todo el tiempo escondido en la cabina. Ahora ellos son los protagonistas, y ganan millones de dólares: son el principal atractivo y reclamo. Yo lo vi venir antes de que se convirtiera en una realidad".

A pesar de que la carrera de Paris comenzó de la mano del programa 'The Simple Life', que protagonizaba junto a su entonces amiga del alma Nicole Ritchie, ahora reniega de ese mundo, prefiriendo centrarse en su faceta más empresarial.

"Quiero que se me perciba como una mujer de negocios, no quiero seguir siendo conocida por ser una estrella de telerrealidad. No me gusta como suena ese término. He superado esa fase. Ahora estoy completamente concentrada en mi imperio y mi marca, en lugar de en todas las cosas que definen el estilo de vida de la estrella de un reality. Me paso el día trabajando, en lugar de divirtiéndome o de vacaciones".