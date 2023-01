Owen Wilson habría provocado la evacuación completa de un hotel

El actor Owen Wilson y la misteriosa mujer rubia con la que se habría alojado en el hotel Croydon de la localidad de South Beach (Florida) habrían sido los responsables del incidente que obligó esta semana a desalojar el edificio por completo después de que se activaran todas las alarmas anti incendios. Y es que como asegura el diario The New York Post, la pareja no habría tenido reparo alguno a la hora de encender un cigarrillo en el baño pese a las evidentes medidas de seguridad y, sobre todo, el hecho de que estaba terminantemente prohibido fumar en el interior de las estancias.

"Owen y su acompañante provocaron que saltara la alarma porque estaban fumando cerca del baño. Todo el hotel tuvo que ser evacuado en cuestión de minutos", asegura una fuente al citado medio, el cual publica además un vídeo del intérprete y su pareja aparentemente bailando en la terraza antes de que sonara la alarma. Tras activarse, ambos salen tranquilamente de la habitación después de que el artista dejara su copa en la mesa y con la mujer todavía fumando.

En la citada grabación no se puede apreciar bien si la persona en cuestión es la actual compañera sentimental del intérprete, la entrenadora personal Caroline Lindqvist, o cualquier otra amiga del protagonista de 'Wonder', pero lo que está claro es que -de confirmarse la causa del suceso- Owen habría generado un sinfín de inconvenientes al resto de huéspedes del hotel, ya que muchos de ellos tuvieron que salir a la calle incluso en pijama o a medio vestir.

Hace solo unas semanas, Owen Wilson reflexionaba abiertamente sobre los doce meses tan intensos que le esperaban tras cumplir nada menos que 49 años, una edad que a su juicio le resultaba perfecta para sumergirse en un período de desconexión y diversión antes de llegar al punto de inflexión de los 50 y, en consecuencia, empezar a preocuparse por los estragos del paso del tiempo.

"Hace poco que cumplí los 49, así que quiero sacar el máximo partido a lo que resta de año antes de empezar a hablar de lo que supone haber llegado a los cincuenta. Me siento como un futbolista que acaba de ganar un partido y ya le están preguntando sobre el próximo. Yo sin duda respondería: 'Bueno, déjame disfrutar la victoria y ya lidiaremos con el siguiente encuentro cuando llegue", bromeaba en una entrevista al diario The Independent

