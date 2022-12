Nuevo disco de Taylor Swift revela secretos sobre su última relación

La cantante estadounidense siempre ha echado mano de sus experiencias sentimentales y desengaños amorosos para nutrir sus canciones con temas de su ámbito más íntimo, por lo que ya está preparando un nuevo trabajo discográfico que, esta vez, se centrará en revelar con todo tipo de detalle "la realidad" sobre su breve y mediático noviazgo con el carismático Harry Styles.

"La única manera que tengo de contar a mis seguidores la realidad de lo que pasó entre nosotros es a través de mis canciones. Tengo que hacerlo así, porque mi música es lo único que me permite sentir que tengo el control de mi vida", explicó la intérprete al diario británico Daily Mail.

Publicidad

El hecho de que Taylor Swift ya se haya desahogado musicalmente con su público en relación a las decepciones sentimentales vividas con el actor Jake Gyllenhaal o el músico John Mayer -actual pareja de Katy Perry- ha provocado que su círculo de amigos le haya aconsejado que renuncie a su gusto por los "chicos malos" para poder encontrar a alguien con el que pueda mantener una relación estable.

"Creo que necesito cambiar. Mis amigos se burlan de mí porque me siento muy atraída por los chicos malos o rebeldes. Reconozco que he pasado por etapas como esta en algunos momentos de mi vida. Pero es muy importante que me dé cuenta de estos problemas porque en realidad no quiero acabar con este tipo de personas. Afortunadamente tengo amigos que me ayudan a abrir los ojos ante lo que me rodea", reflexionó la joven cantante.

La exitosa intérprete ya se ha sumergido de lleno en la tarea de verbalizar los sentimientos que le genera su recuerdo de Harry Styles, una labor que le lleva a pasar buena parte de su día encerrada en un estudio de grabación en Nashville, la localidad en la que creció.

"Ahora es el momento de pasar la mayoría del tiempo en el estudio y no parar de escribir canciones. No hago más que pensar en metáforas y comparaciones que me ayuden a describir mi vida y mis emociones", concluyó.

Publicidad

Por: Bang Showbiz