Nota: Kim Kardashian renunció a la casa de Elizabeth Taylor por sus coches

La estrella televisiva Kim Kardashian quedó encantada con la casa de la fallecida actriz Elizabeth Taylor en Bel Air (California) cuando visitó la lujosa propiedad, pero se vio obligada a renunciar a la idea de comprarla porque sus coches no cabían en el garaje.



"La casa era realmente maravillosa, con un jardín de ensueño lleno de enredaderas y rosas preciosas. Pero no era una opción realista para nosotros. Solo tenía una plaza de aparcamiento en el garaje", explicó a la revista Vogue.



La vivienda en la que Elizabeth Taylor residió desde 1981 hasta su muerte por un fallo cardiovascular en 2011, salió a subasta para destinar los beneficios de la venta a su Fundación de Ayuda para la Investigación del VIH.



Donde se ve que Kim no tiene problemas para aparcar es en la casa de su madre, Kris Jenner, lugar en el que la guapa celebridad y su prometido, Kanye West , residen en espera de que finalicen las obras de renovación de su nueva vivienda en Los Ángeles.



La pareja esperaba poder mudarse a finales del año pasado pero debido a fallos en la instalación eléctrica, ha tenido que retrasar la fecha hasta el verano. Será entonces cuando disfruten de las seis camas de lujo, valoradas en más de un millón de dólares (830 000 euros), y los sanitarios bañados en oro, de 500 000 dólares (360 000 euros) de los que dispondrá la mansión. Además, de la sala de cine y la cancha de baloncesto a tamaño real decorada con accesorios de Swarovski.