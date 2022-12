Nota: Kim Kardashian quiere rentabilizar sus desgracias

Tras demandar al fundador de YouTube, Chad Hurley, por permitir que el portal de vídeos acogiera material no autorizado sobre la pedida de mano protagonizada por Kanye West y Kim Kardashian a finales de año, la famosa pareja ha rechazado categóricamente una propuesta para solucionar el conflicto fuera de los tribunales que implicaría la donación de una gran suma de dinero a varias organizaciones solidarias.



Como publica el portal de noticias Radar Online, Chad Hurley estaba dispuesto a indemnizar al rapero y a la estrella televisiva con un gesto de buena voluntad que, en vez de beneficiarles directamente a ellos, iría dirigido a cualquier causa benéfica en la que ambos estuvieran involucrados. Sin embargo, el equipo legal de Kanye y Kim ha despreciado semejante iniciativa porque considera que cualquier compensación económica debe pasar primero por sus cuentas corrientes.



"Chad está convencido de que no ha hecho nada malo, y desde luego nada que se pueda considerar ilegal. No obstante, con el objetivo de calmar los ánimos, Chad decidió que una cuantiosa donación a cualquiera de las organizaciones benéficas con las que colaboran Kanye y Kim podría resolver rápidamente el litigio sin tener que pasar por los tribunales. Por el momento no ha sido así, Kanye y Kim no van a dar su brazo a torcer de esta forma", explicó al citado medio una fuente conocedora del caso.



"Kanye y Kim no quieren que el dinero vaya a terceros, ya que están convencidos de que así no funciona la justicia. Ellos han sido los agraviados por semejante violación de su intimidad y, por tanto, creen justo que la indemnización vaya directamente a sus bolsillos", añadió el informante.



En los últimos días, Chad Hurley ha estado tratando de librarse del caso alegando que la demanda de la poderosa pareja limita su derecho a la libre expresión, pero por el momento el juez se inclina más hacia los argumentos de los demandantes y, de hecho, ha recordado en varias ocasiones que al firmar un acuerdo de confidencialidad, el fundador de YouTube no tenía ningún derecho a compartir públicamente los detalles del evento: una pedida de mano que tuvo lugar en un estadio de béisbol de San Francisco el pasado mes de noviembre.



"Chad está muy indignado porque Kanye y Kim nunca le dijeron explícitamente que no podía publicar la grabación, pero lo cierto es que aparecía bien claro en los documentos que firmó solo unos días después de grabar todo lo ocurrido", concluyó la misma fuente.