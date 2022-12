Nota: Kanye West eligió la ropa de Kim Kardashian para Vogue

El cantante Kanye West quiso colaborar con el equipo de estilistas que se encargó de preparar a su prometida, la televisiva Kim Kardashian, para el reportaje fotográfico del número de abril de la edición estadounidense de la revista Vogue, ayudando a elegir el maquillaje y la ropa más adecuada para la estrella de la telerrealidad, pero siempre de una manera muy positiva, "opinando" más que criticando.



El rapero siempre se ha considerado un apasionado de la moda -ayudó a su prometida a renovar todo su guardarropa meses después de comenzar su relación-, así que no quiso perder la oportunidad de aconsejar a Kim sobre las prendas más favorecedoras para tan señalada ocasión, ya que aparecer en la publicación siempre había sido uno de los mayores sueños de su prometida.



"[Kanye] estaba de acuerdo con el maquillaje que habíamos elegido, aunque tenía unas cuantas sugerencias acerca de los vestidos y los estilos que más le gustaban. Pero siempre opinaba de una forma muy positiva, fue muy agradable verles intercambiar impresiones y tomar las decisiones juntos", explicó el maquillador Aaron de Mey, que trabajó en la sesión de fotos, al portal Cosmopolitan.com.

Pero a pesar de tanta implicación al final acabó ganando la idea de la simplicidad.



"Ella estaba dispuesta a probar diferentes opciones, pero Grace Coddington [directora creativa de la revista] quería un estilo sencillo porque Kim es preciosa por sí misma. Grace también tenía preparados algunos vestidos de alta costura muy sofisticados y elegantes, por lo que preferimos mantener un look joven y fresco. Además, estaba acompañada por Kanye y el bebé en las fotos, así que queríamos que pareciera real y no algo inalcanzable", añadió.