Nota: Juanes: 'Durante un tiempo pensé que me estaba volviendo loco'

El cantante Juanes ha regresado a la música con más fuerza que nunca con su nuevo disco 'Loco de amor', siendo capaz de superar el que considera el peor momento de su carrera musical.

"Hubo un momento en mi vida muy crítico, en la época de P.A.R.C.E. (disco que publicó en 2011), me di cuenta de que lo que yo más amo en la vida, que es la música, no me estaba haciendo feliz, estaba absolutamente cansado y desgastado, por lo que me di un descanso. Nunca llegué a tirar la toalla, pero sentí miedo, tenía la sensación de me estaba volviendo loco, no sabía que iba a pasar, realmente estaba enloqueciendo. Pero ese parón fue lo más sano que pude hacer, le hizo mucho bien a mi familia y a mí mismo, gracias a eso hice este disco", señaló el artista a la emisora mexicana Amor 95.3.

Publicidad

Juanes recuperó la ilusión por la música y volvió a componer más inspirado que nunca, un proceso que aprovecha para hacer durante la noche, cuando hay más tranquilidad en casa.

"Soy bastante nocturno a la hora de componer. La inspiración es necesaria, puedes sentarte a tratar de componer cada día, pero cuando estás conectado con un sentimiento genuino las cosas salen mucho mejor. El tema de la noche en mi caso es porque en casa es cuando los niños se duermen, aprovecho entonces para trabajar con tranquilidad, aunque la mañana me encanta para escribir. Algunas veces he estado durmiendo y me he tenido que levantar porque se me ocurre alguna canción, pero también me pasa durante el día, se me ocurre una melodía y tengo que dejar lo que estoy haciendo para grabarla", apuntó.

Sin embargo, el cantante colombiano sigue esperando componer "la mejor canción del mundo", un deseo que según Juanes comparte con todos los compositores .

"Todos los músicos estamos esperando a componer la mejor canción del mundo. Un día me dijo Joaquín Sabina que estaba esperando componer la canción que todavía no había llegado a componer, y es verdad, uno siempre está en esa posición de crear buscando hacer la mejor canción", explicó.

Publicidad

Juanes se divierte tanto en los escenarios , que hasta los contratiempos más inoportunos se los toma con buen humor.

"En una ocasión me ocurrió una cosa muy divertida en España. Estaba cantando 'Es por ti', no tenía la guitarra, estaba solo con el micrófono, y había como una escalera pequeña y cajas de sonido. Salté sobre una de ellas, con tan mala suerte que corté los cables, nos quedamos completamente sin sonido, fue tan absurdo que fue muy divertido", añadió.

Publicidad

Bang Showbiz.