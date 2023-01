"No puedo hacer feliz a todo el mundo": Selena Gomez

La cantante Selena Gomez ha madurado mientras trabajaba en su nuevo álbum 'Revival' ya que ha aprendido que "no puede hacer feliz a todo el mundo".

"Es casi como una metamorfosis. Siento que ahora soy yo. He pasado por muchas cosas y creo que eso me ha hecho probarme como persona. Siento que estoy a cargo de todo. Es el momento de parar y reafirmar mi perspectiva sobre dónde estoy. No puedo hacer feliz a todo el mundo. Necesito aprender a quererme a mí misma primero", asegura en una entrevista con Billboard.

La joven de 23 años se apoya en sus amigos cercanos, incluida Taylor Swift, quien escucha con atención sus nuevas canciones.

"Mis amigos escuchan todo. Es muy bueno que Taylor escuche mis temas... Soy ese tipo de persona que se apoya en otros", añade.

Pero Taylor no solo ayuda a Selena en su trabajo, sino también en lo personal.

"Taylor tiene una manera preciosa de unir a las personas. Eso fue bueno para mí porque cuanto más trabajaba, más incómoda estaba. No confiaba en nadie y Taylor conoce la manera de simplificar todo y simplemente centrarse en el ser humano. Me encanta eso", contaba recientemente a la revista Flare.

Por: Bang Showbiz