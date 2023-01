"Miss Universo fue la mejor y la peor noche de mi vida": Ariadna Gutiérrez

Gracias a la perspectiva que le otorga el paso del tiempo, Ariadna Gutiérrez considera ahora que su paso por el concurso de belleza Miss Universo -donde perdió el título a manos de Miss Filipinas cuatro minutos después de ser coronada debido a un error del presentador, Steve Harvey - fue a un mismo tiempo la mejor y la peor noche de su vida.

"Ahora puedo decir: 'Vale, fue la peor noche de mi vida, pero también fue la mejor'", explicó la colombiana al programa 'Today'.

El mayor temor de la joven una vez comprendió que no había ganado el certamen era convertirse en el hazmerreír de todo el mundo.

"Fueron los cuatro minutos y medio más felices de mi vida. Pude hacer feliz a todo un país. Pero después de eso me sentí horrible, estaba llorando a gritos. Me sentía humillada, pero no por el error de Steve, sencillamente por lo que había sucedido. Pensaba: 'Dios mío, ya no soy Miss Universo, ¿qué voy a hacer ahora? Todo el mundo se va a reír de mí'", añadió.

Sin embargo, Ariadna -quien afirma haber perdonado ya a Harvey por su error- se consoló pensando que "no se acababa el mundo" por perder un concurso.

"Por una corona no se acaba el mundo ni la vida", afirmaba en una entrevista a la revista Cosmopolitan, explicando que de lo que más orgullosa se sentía era de haber logrado mantener la compostura cuando le quitaron la corona de Miss Universo: "Como una dama y una verdadera reina, intenté mantener la calma".

