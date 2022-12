Miley Cyrus dejó a un lado la polémica para impresionar a su 'suegra'

Miley Cyrus (21), quien estaría manteniendo una relación con Patrick Schwarzenegger -hijo del actor y exgobernador de California Arnold Schwarzenegger y de Maria Shriver- ha logrado causar una buena impresión a su futura suegra, quien ya habría comenzado a "prepararse mentalmente" para aceptar que la polémica joven sería ahora la nueva novia de su hijo.

"A Maria todavía no le convence la idea de que Patrick esté centrando toda su atención en Miley y no está muy contenta de que el romance siga adelante. Pero se está preparando mentalmente para que sus sentimientos al respecto cambien porque se quedó muy impresionada por la manera en que Miley se comportó en el evento del Instituto Americano de Cine [al que acudió junto a Patrick este miércoles para apoyar a Maria en la presentación de una película que esta produce]. Todavía queda mucho trabajo por hacer para convencerla, pero la armadura de Maria ya ha comenzado a agrietarse", declaró una fuente al portal Hollywood Life.

Por el momento, la pareja de jóvenes prefiere mantener su floreciente relación en un plano estrictamente "informal" para continuar "divirtiéndose" juntos.

"No han definido su relación. Se lo están pasando tan bien juntos que sus amigos no tienen claro si son pareja o simplemente dos buenos amigos. Pueden pasar un tiempo sin verse, y después no separarse ni un instante", aseguró el mismo informante, a lo que otra fuente añadió: "Puede que parezca una pareja muy rara, pero están hechos el uno para el otro. Son amigos desde hace mucho tiempo".

Por: Bang Showbiz