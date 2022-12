“Mi madre me tenía prohibido salir con chicos”: Rihanna

La cantante barbadense puede presumir estos días de haberse convertido en el objeto de deseo de numerosos hombres alrededor del mundo, un honor que debería llenarle de orgullo teniendo en cuenta que su adolescencia se vio marcada tanto por la estricta educación de su madre, quien le tenía prohibido salir con chicos, como por el mismo hecho de que sus compañeros masculinos no tenían ningún interés en ella.

"Mi madre nunca me dejó salir con chicos ni tener una simple cita. Cuando tenía 13 años me dijo que me olvidara de ese tema, al menos hasta que tuviera 16, y cuando llegué a esa edad cambió por completo el discurso. Me dijo: 'Nunca dije eso, la verdad es que no vas a tener novio hasta los 40'. Tampoco me importaba mucho, porque ningún chico estaba interesado por mí en esos tiempos", bromeó a la revista Teen Vogue.

Publicidad

La etapa escolar de Rihanna se vio caracterizada por ciertos problemas de autoestima que se desprendían de su menuda figura, su "escaso pecho" y la mala suerte de contar con picaduras de mosquito distribuidas por cada centímetro de su piel. Por tanto, no resulta extraño que la estrella del pop no sienta nostalgia alguna por los años menos satisfactorios de su pasado.

"La verdad es que tenía la peor combinación posible para una chica de esa edad. Siempre tuve complejos por mi escaso pecho, ya que no lo compensaba precisamente con un cuerpo especialmente exuberante. Pero lo peor eran las ronchas que me salían constantemente por culpa de los mosquitos", reveló la polémica artista.

CON BANG SHOWBIZ