"Me siento como Popeye cuando fumo marihuana": Snoop Dogg

El rapero Snoop Dogg considera que la marihuana representa para él lo mismo que las espinacas para el famoso personaje animado de Popeye, ya que consigue ayudarle a concentrarse y a trabajar mejor.

"La marihuana no me desconcentra. Es un añadido, me da como un empujón. Es lo mismo que le pasa a Popeye. ¿Conoces a Popeye el marino? Él aprieta una lata, se traga las espinacas y se pone en modo trabajo. Para mí es lo mismo", reveló el artista al Observer Magazine del periódico The Guardian.

El gran sueño de Snoop Dogg es conseguir crear una versión gigante de la planta de marihuana, para lo que ha recurrido a un agricultor experto en cultivar nabos de tamaño XXL.

"Tengo un equipo de especialistas al que le encantan ese tipo de cosas. Ese tipo puede cultivar ese tipo de plantas, y quiero ver si puede conseguir crear la planta de marihuana más jo****mente grande del mundo. Como Jack y las habichuelas mágicas, quiero una planta que llegue hasta el espacio", reconoció.

A pesar de su afición por la marihuana, el rapero reconoce que en sus ratos libres lo más probable es encontrarle dedicándose a cualquier pasatiempo "de viejos".

"De puertas para dentro soy probablemente todo un viejo. Veo la televisión, escucho música de la vieja escuela. Me gusta relajarme. Soy una persona mayor, me gusta sentarme en mi mecedora y dedicarme a las mi**das que me gustan", reconoció.

Por: Bang Showbiz

