Marcela Carvajal revela por qué se separó de su esposo Beto Gaitán: así ha afrontado la situación

La actriz Marcela Carvajal habla por primera vez ante una cámara de televisión sobre su separación del entrenador personal Alberto Gaitán, con quien llevaba 18 años de relación.

"No es una decisión fácil, duramos mucho tiempo pensando y analizando. Decidimos que, por el bien de nosotros y de las niñas, no íbamos a seguir como pareja, solo como familia. Las cosas cambian, así como existe la muerte, el amor como pareja ya no existía. Quedó un vacío y la relación fue acorde a lo que estábamos sintiendo", asegura.

Marcela Carvajal se separó de su esposo

La familia se mudó a Los Ángeles en 2020, pero desde 2024 Marcela y Alberto comienzan a analizar el rumbo de su relación. En octubre, él se va a vivir a otro lugar, aunque, como reconoce la actriz, el proceso resultó doloroso.

Hoy, Marcela decide ser consecuente con sus sentimientos y mantiene con Alberto una relación cercana y de respeto, enfocada en el bienestar de sus hijas.

