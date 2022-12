Madonna dejó que su hijo la vistiera para los Premios Grammy

Daft Punk se llevó todos los premios en la gala de los premios Grammy

David quien fue adopado en 2006 junto a su entonces marido Guy Ritchie, el hecho de que madre e hijo lucieran idénticos ante los fotógrafos se debía precisamente a los sofisticados gustos estéticos que ha ido desarrollando el pequeño, así como a su poder de convicción.

"Esta noche he dejado que sea él quien me vista. He obedecido sus órdenes", explicó Madonna al famoso presentador Ryan Seacrest poco antes de hacer su entrada en el Staples Center de Los Ángeles, una confesión que el propio David se encargó de confirmar con elocuencia. "Sí, he sido yo, la he convencido de que siguiera mi estilo", bromeó ante el micrófono de E! Online.

Antes de protagonizar uno de los números musicales de la noche junto al dúo formado por Macklemore y Ryan Lewis, la hermosa rubia dejó impresionados a los presentes al lucir sin complejos el accesorio dental dorado que tantas críticas le ha valido por parte de los expertos de la moda, una decisión de la que la propia Madonna asegura que solo se debe a su deseo de "hacer enfadar a la gente".

"A decir verdad, solo llevo esto cuando combina bien con los vestidos o trajes que llevo. Sé que este accesorio hace enfadar a mucha gente por ahí, así que puedo decir que esa es una buena razón para llevarlo. A mí me encanta, incluso he aprendido a comer con él", bromeó la estrella de la reina del Pop .

Vestida con un traje blanco y un gran sombrero de vaquera -similar a los que utilizaba durante la promoción de su emblemático disco 'Music' (2000)-, Madonna volvió a acaparar la atención de la noche sobre el escenario al interpretar unas líneas de su éxito 'Open Your Heart' durante la actuación de Macklemore and Ryan Lewis, uno de los momentos más emotivos de la velada al presentar a 34 parejas de toda clase y condición que, bajo las instrucciones de Queen Latifah y la música del tema 'Same Love', se dieron el sí quiero ante los ojos de todo el mundo.

Por: Bang Shwobiz