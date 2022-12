La hija de Kurt Cobain se casa a escondidas de su madre

La joven Frances Bean Cobain se habría casado con su novio de los últimos cinco años, Isaiah Silva, en una ceremonia íntima a la que no estuvo invitada su madre, la roquera Courtney Love, quien solo se enteró de la "buena noticia" una vez concluida la boda.

"Frances está completamente enamorada de Isaiah, pero nunca ha sido del tipo de persona que lo grita a los cuatro vientos. Solo invitó a un pequeño grupo de amigos cercanos a la celebración, y después llamó por teléfono a su madre para contarle la buena noticia", explica una fuente al periódico Daily Mirror.

Aunque a Courtney le ha entristecido no poder acompañar a su hija en su gran día, respeta su decisión por el bien de su relación, que no siempre ha sido tan buena como en la actualidad.

"Courtney y Frances han tenido una relación distante, pero después de un montón de encontronazos ahora por fin se llevan bastante bien. Courtney se siente triste por no haber podido estar presente, pero entiende que Frances ya es mayor y se alegra de dejarle hacer las cosas a su manera. Además, Isaiah es un buen chico", añade.

A pesar de ser hija de una de las mayores estrellas del rock de la historia, Kurt Cobain, Frances nunca ha sido fan del grupo de su padre, Nirvana.

"Me habría sentido todavía más rara si hubiese sido fan suya. Tenía unos 15 años cuando me di cuenta de que no podía escapar [al legado de mi padre]. Incluso cuando estaba en el coche escuchando la radio, ahí estaba mi padre. Estaba en todos lados. Nuestra cultura está obsesionada con los músicos muertos", explicaba Frances en una entrevista a la revista Rolling Stone.

Por: Bang Showbiz