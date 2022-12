La exasesora de 'LVK', Shaila Dúrcal, no tiene tiempo para ser madre

Como hija de la legendaria Rocío Dúrcal, la cantante Shaila Dúrcal ha visto desde temprana edad lo difícil que puede resultar compaginar la maternidad con una carrera de éxito, lo que le ha empujado a tomar la decisión de no tener hijos junto a su marido, Dorio Ferreira, por el momento.

"Dorio ya tiene una hija, aunque todavía es muy pequeñaja. El ser artista sí que influye en la decisión de ser madre o no, porque sinceramente no sabría cómo hacerlo. Veo a otras compañeras, como Paulina Rubio, que van a todos lados con su pequeño. O Beyoncé, que tuvo a su bebé y está todo el día arriba y abajo con ella. Así que supongo que lo acabas haciendo funcionar. Pero en este momento tengo 35 años y creo que es muy importante centrarme completamente en mi carrera", reveló a ¡HOLA! TV.

Cuando por fin se decida a dar el gran paso, a Shaila le gustaría tener un hijo biológico y adoptar luego otro.

"No lo descarto, soy joven y tengo tiempo. Y siempre he dicho que me gustaría tener uno y adoptar otro. He tenido que ir a muchos sitios donde había muchos niños huérfanos y he visto que tienen unos valores en la vida diferentes. Ahí aprendes mucho de lo que realmente importa y, en mi caso, de cómo podría hacer algo por mi parte", reveló.

Lo que parece muy poco probable es que Shaila decida formar su familia en España, ya que nunca se ha sentido demasiado a gusto con la expectación mediática que genera en su país natal.

"En España los medios de comunicación están más centrados en gorduras y flacuras que en mi música o en mi trabajo como artista. Por eso, si aquí solo se está pendiente del cotilleo, los artistas se cansan y se van al extranjero, porque allí están pendientes de su talento", aseguraba la intérprete durante una entrevista al periódico ABC.

Fuente: Bang Showbiz



