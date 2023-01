Kylie Jenner envía todo el cariño a su mejor amiga tras la muerte de su padre

La estrella televisiva Kylie Jenner ha recurrido a sus redes sociales, su herramienta de comunicación favorita, para hacerle llegar todo su cariño y apoyo a su mejor amiga Jordyn Woods, después de que el padre de la joven falleciera este miércoles a consecuencia de un cáncer que le diagnosticaron hace dos semanas.

"Mi alma gemela. Enviadle a Jordy y a su familia vuestro apoyo y oraciones en este momento. Te quiero para siempre. Eres mi otra mitad... Cuando tú lloras, yo lloro", escribió la hermana pequeña de Kim Kardashian junto a una fotografía antigua en la que su querida amiga y ella aparecen abrazadas y sonrientes.

La propia Jordyn, tan aficionada a la esfera virtual como su querida 'BFF', se encargó de anunciar la triste noticia del fallecimiento de su progenitor a través de su cuenta de Instagram.

"Anoche el cielo ganó un nuevo ángel. Mi papá. Hace poco más de dos semanas le diagnosticaron cáncer y en ese momento ya era demasiado tarde para tratar de hacer algo al respecto. Aprecio enormemente las bonitas palabras que me habéis enviado, significan mucho para mí. Todo esto aún no parece real. Siempre y para siempre", rezaba el mensaje que compartió en Instagram.

La amistad de Kylie y Jordyn se remonta a varios años atrás, antes de que la primera se convirtiera en una de las mujeres más famosas -y polémicas- del mediático clan Kardashian-Jenner. Por su parte, Jordyn es una de las personas más allegadas y de confianza de la empresaria y gurú de productos de cosmética, quien el pasado septiembre quiso demostrarle lo mucho que la apreciaba regalándole un Mercedes-Benz descapotable con motivo de su 18 cumpleaños.

"Feliz cumpleaños, Jordyn. Gracias por ser como eres: la persona más sensata y desinteresada del mundo. Espero que lo disfrutes", anunciaba Kylie en sus plataformas sociales junto a una fotografía del ostentoso obsequio con el que había sorprendido a su amiga, que no daba crédito a la generosidad de la estrella.

"No tengo palabras, no sé qué he hecho para merecer tanto. No puedo agradecerle lo suficiente a Kylie que siempre me motive para dar lo mejor de mí y que me ofrezca nuevas oportunidades. Haz el bien y cosas buenas te sucederán".

Por: Bang Showbiz